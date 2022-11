Elon Musk a petrecut Halloween-ul cu Heidi Klum. Topmodelul este celebru pentru petrecerile sale „de groază“ FOTO

Miliardarul Elon Musk s-a numărat printre invitații de la petrecerea anuală de Halloween organizată de Heidi Klum, la New York.

Elon Musk și mama sa, Maye Musk, au petrecut Halloween-ul la New York, alături de numeroase celebrități, la petrecerea dată pe 31 octombrie de supermodelul german Heidi Klum, o împătimită a acestei sărbători, potrivit Daily Mail.

Miliardarul în vârstă de 51 de ani a purtat un costum-armură numit Devilʼs Champion (Campionul Diavolului – n.r.), de la magazinul de costume Abracadabra, din New York. Pe site-ul magazinului, acest costum costă 7.500 de dolari, dar poate fi și închiriat cu 1.000 de dolari.

Maye Musk (74 de ani) a avut o ținută gotică, a purtat o haine din piele neagră, a avut părul vopsit și alb și negru și un machiaj spectaculos.

Heidi Klum (49 de ani) este o împătimită a acestei sărbători, organizează petreceri extravagante și cheltuieşte în fiecare an sume exorbitante pentru costume. De două decenii aceasta s-a transformat, an de an, în Fiona din filmul „Shrek“, Michael Jackson în „Thriller“, personajul de desene animate Jessica Rabbit, o bătrână de 80 de ani, o gorilă şi multe altele.

Aceasta a fost a 21-a petrecere anuală de Halloween organizată de topmodelul german la New York, iar Klum a fost de nerecunoscut în timp ce s-a strecurat prin mulțime, într-un costum înfiorător de vierme roșu. Modelul a purtat două costume: după ce a ieșit din „pielea“ viermelui a rămas într-un body transparent, cu paiete, dar a păstrat fața de vierme.

La petrecere a participat și fiica sa de 18 ani, Leni Klum, care a îmbrăcat un costum de Catwoman. Alte celebrități prezente la petrecerea de Halloween au fost rapperul Ice-T (costumat în Dracula) și actrița Heather Graham (Cleopatra).