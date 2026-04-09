Schimb dur de replici între George Clooney și administrația Trump. Actorul acuză „crime de război”, Casa Albă răspunde cu ironii: „Abilitate actoricească dezastruoasă”

Actorul George Clooney a criticat dur declarațiile recente ale președintelui Donald Trump referitoare la posibilitatea unor acțiuni militare masive împotriva Iranului, calificând amenințarea drept o „o crimă de război”. Casa Albă a reacționat rapid, ironizând cariera cinematografică a lui Clooney, potrivit Fox News și The Guardian.

Comentariile George Clooney au venit după ce liderul american avertizase că Iranul trebuie să redeschidă Strâmtoarea Hormuz și să accepte un acord de încetare a focului înainte de un termen-limită stabilit, amenințând că, în caz contrar, consecințele ar putea fi devastatoare.

„O întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi reînviată vreodată. Nu îmi doresc să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Ulterior, Statele Unite, Iran și Israel au ajuns la un acord de încetare a focului înainte de expirarea termenului.

„Dacă cineva spune că vrea să pună capăt unei civilizații, asta e o crimă de război”

Vorbind la un eveniment dedicat tinerilor în Cuneo, Italia, Clooney a afirmat că astfel de declarații depășesc limitele discursului politic acceptabil. Actorul a subliniat că susținerea unor idei conservatoare este legitimă, însă a avertizat că există „o linie a decenței” care nu ar trebui depășită.



„Unii spun că Donald Trump este în regulă. Dar dacă cineva spune că vrea să pună capăt unei civilizații, asta e o crimă de război. Puteți susține în continuare punctul de vedere conservator, dar trebuie să existe o linie a decenței și nu trebuie să o depășim", le-a spus elevilor actorul, în vârstă de 64 de ani.

„Singura persoană care comite crime de război este George Clooney pentru filmele sale groaznice”

Casa Albă a reacționat rapid la criticile actorului. Steven Cheung, directorul de comunicare al instituției, a transmis un mesaj în care a ironizat cariera cinematografică a lui Clooney:

„Singura persoană care comite crime de război este George Clooney pentru filmele sale groaznice și abilitatea sa actoricească dezastruoasă."

Actorul a replicat ulterior, afirmând că discuțiile despre conflictul din Iran ar trebui purtate la un nivel serios, nu prin atacuri personale.

George Clooney a făcut referire și la definițiile juridice ale crimelor de război, solicitând administrației să își explice poziția. Actorul a spus că, în opinia sa, dezbaterea publică ar trebui să se concentreze pe implicațiile conflictului, pe pierderile de vieți omenești și pe riscurile economice globale.

Starul și-a exprimat și îngrijorarea față de discuțiile privind o posibilă retragere a Statelor Unite din NATO, subliniind rolul alianței în menținerea stabilității internaționale.

Schimbul de replici dintre Clooney și președinte nu este nou.

Cei doi au avut în trecut numeroase confruntări publice, inclusiv în contextul unor procese, al dezbaterilor politice interne și al poziționărilor actorului față de candidați ai Partidului Democrat.