Cum a reușit Fuego să slăbească 18 kilograme, renunțând la unele obiceiuri alimentare

Fuego, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi, a relatat despre cum a reușit să slăbească într-o lună 18 kilograme. El a povestit despre obiceiurile alimentare la care a renunțat, dar și ce sacrificii a făcut pentru a scădea în greutate.

Reușita lui a fost în 2018, atunci când a încetat să mai mmănânce pâne, dulciuri, grăsimi și prăjeli. Artistul spune că a redus carbohidrații și grăsimile și a consumat mai multă proteină, regimul fiind, de fapt, unul simplu, însă pentru care ai nevoie de ambiție, pentru a putea slăbi.

„Am norocul și avantajul că dau foarte repede jos kilogramele, dacă mă țin de programul pe care mi-l setez și dacă am o motivație suficient de puternică să fac asta. Dietele mele, cele mai frecvente, sunt și foarte simple”, a spus el, citat de Libertatea. „Recordul a fost în 2018, când am slăbit 18 kilograme în mai puțin de o lună. Pur și simplu mă abțin de la mâncat mult. Renunț la anumite alimente și complet la pâine, dulciuri, prăjeli, făinoase, grăsime. Mănânc carne slabă, salate și cantități mai mici la toate și pot slăbi foarte ușor așa. Recordul a fost în 2018, când am slăbit 18 kilograme în mai puțin de o lună. Cred că e important să facem ce simțim, să ne placă să fim în pielea noastră și să încercăm să nu avem complexe, indiferent de ce spune societatea!”, a mai declarat Fuego pentru viva.ro.

De asemenea, artistul recomandă tuturor să nu urmeze standardele impuse de societate și să se simtă bine în pielea lor.

De asemenea, el a mai făcut mrturisiri despre preferințele lui culinare, mai precis despre ce nu-i place să mănâce niciodată. Printre acestea, ciorba de burtă, de pește, fructe de mare sau carne de oaie sau miel. De asemenea, nu-i plac fructele coapte sau combinațiile ciudate.