Video „Freacă, freacă”. Elton John răspunde acuzațiilor că ar avea o „bucătărie murdară” într-un videoclip amuzant de pe Instagram

Celebrul muzician britanic Elton John, în vârstă de 70 de ani, a reacționat la comentariile fanilor care criticau curățenia bucătăriei sale, într-o serie de videoclipuri postate pe contul său de Instagram.

Totul a pornit de la un videoclip publicat pe 29 noiembrie, în care artistul își prezenta bucătăria pentru a marca începutul sezonului sărbătorilor de iarnă, pe melodia sa de Crăciun din 1974, „Step Into Christmas”, scrie People.

Mai mulți fani au remarcat că geamul cuptorului său părea murdar, iar criticile nu au întârziat să apară.

În primul videoclip de răspuns, Elton John apare în bucătărie, cu o expresie serioasă, și spune că „nu are nimic murdar în casă”.

„O mare parte dintre comentarii erau oarecum negative despre cât de murdar era cuptorul meu. Ușa cuptorului, geamul cuptorului. Și vă pot asigura, nu am nimic murdar în această casă. Nu am avut niciodată nimic murdar. Nu sunt o persoană murdară”, a spus Elton John.

Pentru a demonstra acest lucru, muzicianul a arătat publicului cum își curăță cuptorul. În partea a doua a videoclipurilor, purtând mănuși de curățenie roz, Elton John freacă cuptorul pe fundalul melodiei „Step Into Christmas”: „la, la, la, la, la. Freacă, freacă, freacă”

Înainte de a închide ușa cuptorului, artistul se declară mulțumit: „uitați, am cel mai curat geam de cuptor din Windsor”.

Videoclipurile au stârnit reacții pozitive și amuzament în rândul fanilor, unii apreciind faptul că, în ciuda succesului internațional, Elton John reușește să își mențină locuința ordonată și curată.