Elton John scoate la licitație 900 de obiecte în valoare de 10 milioane de dolari: „O gamă diversă de obiecte remarcabile”

Fanii stilului flamboaiant al lui Sir Elton John vor avea săptămâna viitoare șansa de a cumpăra cele mai frumoase ținute Versace ale sale, în cadrul unei licitații uriașe de peste 900 de obiecte, printre care se numără și bunuri din apartamentul său de 7,2 milioane de dolari din Atlanta, relatează The Guardian.

Casa de licitații Christie's din Rockefeller Center din New York a fost transformată într-un adevărat magazin pentru două zile de licitații live - și șase online - pentru a vinde colecția cântărețului, inclusiv câteva perechi de ochelari cu rame groase și o vastă colecție de artă care cuprinde o secțiune „Love, Lust and Devotion”.

În luna noiembrie, artistul și-a vândut apartamentul din Atlanta cu 7 milioane de dolari, cu 45% mai mult decât prețul de pornire. Acesta a fost cumpărat de cântăreț în urmă cu mai bine de trei decenii cu puțin sub 1 milion de dolari, iar el și soțul său, David Furnish, au decis să-l transforme într-o reședință cu patru dormitoare și șapte băi, achiziționând cinci apartamente alăturate.

Licitațiile vor începe miercuri seară, iar încasările obținute din vânzarea casei soților, împreună cu vânzările altor obiecte, ar trebui să depășească 10 milioane de dolari.

Un tablou original al lui Banksy, „Flower Thrower Triptych”, care arată un bărbat care pare pe punctul de a arunca ceva într-un act de violență, dar care, de fapt, aruncă un buchet de flori, este așteptat să fie cel mai scump obiect scos la vânzare, cu o valoare estimată între 1 milion și 1,5 milioane de dolari.

„O mărturie a viziunii eclectice”

De asemenea, vor mai fi scoase la licitație și o pereche de cizme din piele cu platformă, cu literele E și J, pe care artistul le-a purtat în turneu (între 5.000 și 10.000 de dolari); o operă de artă în formă de inimă realizată de Damien Hirst, intitulată „Your Song”, care prezintă o fotografie a cântărețului și a lui Furnish cu mesajul: „xxx or Elton + David love Damien Thank You" (350.000-450.000 de dolari); și un pian Yamaha Conservatory, la care acesta a exersat hiturile pentru musicalurile Aida și Billy Elliot (30.000-50.000 de dolari).

Un aparat de pinball creat de producătorul Jersey Jack Pinball prezintă imaginea cântărețului și redă hiturile sale, inclusiv Tiny Dancer și Rocket Man. Este evaluat la 10.000 - 15.000 de dolari, iar încasările de pe urma acestei licitații vor merge către fundația Elton John Aids.

„Această colecție extraordinară nu numai că prezintă o gamă diversă de obiecte remarcabile care prezintă viața, munca și arta unică a lui Elton, dar oferă clienților noștri și o privire asupra impactului profund pe care orașul Atlanta l-a avut asupra lui.

Suntem extrem de mândri să prezentăm această vânzare pe mai multe categorii, care cuprinde un set rafinat de fotografii, opere de artă, modă și costume - o mărturie a viziunii eclectice, a măiestriei artistice și a gustului impecabil al unui bărbat”, a afirmat Tash Perrin, vicepreședinte al Christie's Americas.

Sunt atât de multe articole vestimentare și bijuterii încât Christie's organizează trei licitații dedicate lor, inclusiv una intitulată: „The Collection of Sir Elton John: Out of the Closet".

O alta este dedicată colecției sale Versace, care „aduce un omagiu prieteniei intime și de mare impact dintre legendarul muzician și celebrul designer". Christie's spune că această colecție „oferă o privire asupra legăturii profunde care a existat între aceste două figuri influente din lumea muzicii și a modei".