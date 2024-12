Elton John dezvăluie că și-a pierdut vederea. Confesiuni tulburătoare: „Nu știu cât timp mi-a mai rămas”

Sir Elton John a dezvăluit fanilor că nu a putut vedea scena în timpul evenimentului desfășurat duminică seara, 1 decembrie 2024, la premiera musicalului pentru care a compus muzica – The Devil Wears Prada („Diavolul se îmbracă de la Prada”) – pe covorul roșu din West End, cunoscut drept Broadway-ul londonez.

Sir Elton John a confirmat că și-a pierdut vederea după ce a vorbit cu invitații la Teatrul Dominion din Londra, unde a fost prezent la premiera pe covorul roșu a musicalului The Devil Wears Prada: The Musical. Legendarul muzician a făcut această mărturisire surprinzătoare în momentul în care a urcat pe scenă, la câteva săptămâni după ce a dezvăluit că o infecție l-a lăsat parțial orb. El a spus: „După cum unii dintre voi știu, am avut probleme și acum mi-am pierdut vederea. Nu am reușit să văd spectacolul, dar mi-a plăcut ce am auzit”.

Sir Elton John, în vârstă de 77 de ani, a fost ajutat de soțul său, David Furnish, de 62 de ani, să părăsească scena, artistul exprimându-și recunoștința față de acesta pentru sprijinul acordat de la începutul problemelor cu vedere: „Mulțumesc soțului meu, care a fost stânca mea, pentru că nu am putut participa la multe dintre repetiții... Îmi e greu să le văd, dar îmi place să le ascult, iar în această seară a sunat grozav. Vă mulțumesc că ați venit!.”

Elton John a dezvăluit anterior că și-a pierdut vederea la ochiul drept în vara acestui an, în Franța, iar din această cauză nu mai poate vedea, citi sau urmări nimic.

„Nu pot vedea nici măcar un vers... începi să te gândești și la mortalitate”

Vorbind și despre cel mai recent documentar „Never Too Late” („Nu-i niciodată prea târziu”) pentru ABC News, Elton a recunoscut că nu este sigur în legătură cu capacitatea sa de a înregistra un nou album de muzică, punând totul pe seama sănătății sale: „A trecut ceva timp de când nu am mai făcut nimic. Trebuie doar să mă ridic și să mă apuc de treabă. Din păcate, mi-am pierdut vederea la ochiul drept în iulie, din cauza unei infecții în sudul Franței. Sunt patru luni de când nu mai pot vedea, iar ochiul meu stâng nu este nici el în cea mai bună formă. Există speranță și încurajare că totul va fi bine, dar, momentan, sunt blocat. Pot face lucruri de genul ăsta (interviuri - n.red.), dar să intru în studio și să înregistrez... nu știu, pentru că nu pot vedea nici măcar un vers”.

Totuși, păstrându-și atitudinea pozitivă caracteristică, Elton și-a exprimat recunoștința față de viața sa, spunând: „Sunt atât de norocos, sunt cel mai norocos om din lume. După asta, nu va trebui să mai muncesc. Voi continua să fac albume și să realizez emisiuni radio, dar călătoriile sunt extrem de obositoare. Sunt obișnuit cu ele, sunt un veteran în domeniu, dar începi să te gândești și la mortalitate”.

„Mi s-a părut un pas natural să mă implic”

Musicalul „The Devil Wears Prada” beneficiază de o partitură originală semnată de Sir Elton John, cu versuri de Shaina Taub și un libret de Kate Wetherhead.

Reflectând asupra alegerii de a compune muzica pentru acest proiect, Elton a explicat pentru RadioTimes.com: „A fost o decizie firească pentru mine, având în vedere că filmul este un clasic care a rezistat timpului, iar moda și muzica se potrivesc atât de bine. Existau atât de multe scene care cereau muzică, așa că mi s-a părut un pas natural să mă implic. Este extraordinar să pot scrie pentru un astfel de musical, pentru că, spre deosebire de Shakespeare, nu este ceva serios sau dramatic, ci pur și simplu foarte distractiv.”

Elton a adăugat că este foarte mândru de documentar, de fiii săi și de atitudinea pe care a ales să o adopte în ciuda dificultăților recente: „Mă simt pur și simplu extrem de norocos și recunoscător.”

Între luptele cu problemele de sănătate și optimismul în procesul de recuperare

Pe lângă problemele actuale de vedere, Elton John s-a confruntat și cu alte dificultăți de sănătate, inclusiv înlocuirea ambilor genunchi și a șoldului drept, după o căzătură care l-a obligat să amâne turneul de adio din 2021.

Artistul, care a susținut un concert memorabil la Glastonbury, Marea Britanie, vara trecută (2023), a vorbit pentru prima dată despre problemele sale de vedere în luna septembrie. Într-o postare amplă pe Instagram, Elton a explicat că și-a petrecut ultimele luni „recuperându-se acasă”: „În timpul verii, m-am confruntat cu o infecție oculară severă care, din păcate, m-a lăsat cu o vedere limitată la un ochi. Sunt în curs de vindecare, însă procesul este extrem de lent și va mai dura ceva timp până când vederea îmi va reveni complet la ochiul afectat. Sunt profund recunoscător extraordinarei echipe de medici și asistente, precum și familiei mele, care au avut grijă de mine cu atâta devotament în ultimele săptămâni. Am petrecut vara în liniște, recuperându-mă acasă, și sunt optimist în privința progresului pe care l-am făcut până acum în procesul de vindecare”.

Și la premiera documentarului, Sir Elton John a reflectat asupra problemelor de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului: „Nu mai am amigdale, adenoide sau apendice. Nu am prostată. Nu am șoldul drept, genunchiul stâng sau genunchiul drept. De fapt, singurul lucru care a mai rămas din mine este șoldul stâng. Dar sunt încă aici”.

„Vreau să fiu martor la nunțile copiilor noștri, dar nu cred că voi fi apuca să trăiesc”

Aceste declarații vin după ce Elton John, câștigător al prestigiosului titlu EGOT, a mărturisit în documentarul său lansat luna trecută, „Never Too Late”, că se întreabă adesea „cât timp i-a mai rămas”.

Într-o scenă, artistul reflectează asupra propriei mortalități, dezvăluind că gândurile despre viață și moarte au devenit tot mai frecvente.

Potrivit publicației The Mirror, una dintre scene îl surprinde pe Elton în cabina de machiaj a ultimului său turneu, contemplând asupra obiectelor personale. El spune: „Mă întreb ce se va întâmpla cu toate aceste lucruri când voi termina? Acesta este finalul unei etape din viața mea. Nu știu cât timp mai am. La vârsta mea, astfel de gânduri devin inevitabile. Te gândești la viață, la moarte și ajungi la concluzia: «Vreau doar să fiu acum acolo unde îmi doresc cu adevărat să fiu».”

El a mai recunoscut, în cel mai recent documentar, că s-ar putea să nu își vadă copiii, Zachary (13 ani) și Elijah (11 ani), căsătorindu-se: „Vreau să fiu martor la nunțile copiilor noștri, deși nu cred că voi fi apuca să trăiesc aceste momente”.

David Furnish, soțul lui Elton John, care s-a căsătorit cu acesta în 2014, a vorbit și el despre starea de sănătate a partenerului său: „Mă întristează profund. În mintea mea, cumva, cred că Elton va trăi pentru totdeauna – așa credem cu toții – și el este atât de plin de viață încât e ușor să ai această impresie, dar ce se întâmplă cu el te face să te confrunți cu realitatea”.

Nu-i niciodată prea târziu

Documentarul „Never too late”, disponibil pe Disney+, îl urmărește pe muzician în maratonul său de 330 de concerte din turneul Farewell Yellow Brick Road și oferă o retrospectivă a carierei sale de 55 de ani.

Filmul explorează ascensiunea lui Elton John către faima internațională în anii 1970, lupta pentru a-și accepta sexualitatea, bătăliile cu dependența de cocaină și golul sufletesc copleșitor resimțit în vârful succesului său.

O mare parte din povestea documentarului este bazată pe înregistrări audio inedite din interviurile lui Sir Elton cu Alexis Petridis, coautorul autobiografiei sale din 2019.

David Furnish, care a co-regizat documentarul alături de cineastul american RJ Cutler, a subliniat importanța includerii momentelor intime dintre el, Sir Elton și fiii lor: „La început, au fost puțin stânjeniți când au văzut aceste scene. Dar apoi am discutat despre impactul pe care acest film l-ar putea avea”.

În momentele finale ale filmului, Zachary și Elijah sunt surprinși îmbrățișându-l pe Sir Elton pe scena de la Dodger Stadium din Los Angeles, în cadrul ultimului său concert din Statele Unite.

Pentru a însoți documentarul, Sir Elton a lansat o nouă piesă împreună cu artista americană Brandi Carlile, intitulată „Never Too Late”.