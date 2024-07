De ce a refuzat Elton John să interpreteze „Candle in the Wind” la aniversarea prințesei Diana, la cererea Prințului Harry

Prințul Harry i-a cerut lui Elton John să cânte „Candle in the Wind” pentru aniversarea morții mamei sale, dar muzicianul a refuzat, potrivit prințului, transmite Mirror.

Elton a ales să cânte în schimb Your Song la aniversarea morții Dianei, susținând că melodia „Candle in the Wind” ar fi fost prea „macabru”, scrie Harry în memoriile sale explozive, Spare. Cântărețul, care era bun prieten cu mama lui Harry, a interpretat o versiune rescrisă a piesei Candle in the Wind la funeraliile Prințesei Diana, pe 6 septembrie 1997.

Piesa a fost scrisă inițial în 1973, de Sir Elton și Bernie Taupin, în onoarea lui Marilyn Monroe, care murise cu 11 ani mai devreme. Noua versiune a fost lansată ca un single omagial pentru Diana, încasările la nivel mondial fiind direcționate către organizațiile caritabile ale regretatei prințese. Elton John a rămas apropiat de fiii Dianei de la moartea acesteia, cântărețul apărându-i pe Harry și Meghan împotriva „asasinatelor necruțătoare și neadevărate asupra caracterelor lor” în 2019.

Acest lucru a venit după criticile pe care perechea le-a primit, cum că cei doi ar fi folosit avioane private, inclusiv unul furnizat de Elton John la vila sa din Nisa, în ciuda faptului că au vorbit despre problemele de mediu.

Elton John a dezvăluit că a plătit pentru un zbor pentru cuplul britanic și fiul lor Archie pentru a „menține un nivel ridicat de protecție atât de necesar” și a compensa omisiunile de carbon.

Între timp, prințul Harry a recunoscut că se simte ca și cum regretata sa mamă, prințesa Diana, ar fi tristă din cauza relației sale rupte cu fratele său mai mare, prințul William.

Într-un teaser publicat de Good Morning America, ducele de Sussex recunoaște că ruptura cu William ar lăsa-o pe regretata lor mamă devastată, deoarece în copilărie au fost inseparabili.

În ultimii ani, au existat zvonuri că William și Harry s-au certat, relația lor atârnând de un fir de ață. În cartea sa, prințul Harry susține că fratele său mai mare l-a atacat fizic în timp ce se afla acasă, în căsuța sa, după ce cei doi s-au certat pe tema soției lui Harry, Meghan.

Harry spune că William a numit-o pe Meghan „dificilă”, „nepoliticoasă” și „abrazivă”. În replică, ducele de Sussex i-ar fi spus fratelui său mai mare că „repetă ca un papagal narațiunea presei”. Într-un interviu ITV cu Tom Bradby, Ducele de Sussex a insistat că există „două părți la fiecare poveste”, sugerând că familia regală a câștigat bătălia până acum.