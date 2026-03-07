Un bărbat de 40 de ani, cunoscut în lumea interlopă drept Fane Văncică, a fost reținut după ce l-ar fi amenințat pe administratorul unei societăți comerciale cu moartea, cu acte de violență fizică și cu denigrarea afacerii, pentru a-l constrânge să plătească lunar suma de 25.000 de lei, cu titlul de „taxă de protecție”.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, fiind reținut vineri de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

Din cercetările poliției a reieșit că, în perioada octombrie - noiembrie 2025, interlopul Niță Cami, zis Fane Văncică, ar fi amenințat administratorul unei societăți comerciale cu exercitarea unor acte explicite de violență fizică, precum și cu acțiuni denigratoare la adresa societății, în scopul de a o constrânge să îi remită lunar suma de 25.000 de lei, cu titlul de „taxă de protecție”.

”Astfel, pe 30 octombrie 2025, în timp ce se afla în incinta unui sediu social cu punct de lucru în Sectorul 3, în contextul unei discuții purtate cu persoana vătămată, asociat al societății respective, acesta ar fi amenințat-o cu moartea și cu exercitarea unor acte de violență fizică, precum și cu denigrarea afacerii, pentru a o determina să îi remită, lunar, suma de 25.000 de lei, cauzându-i acesteia o puternică stare de temere. De asemenea, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la datele de 31 octombrie 2025, 4 noiembrie 2025 și 13 noiembrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat în fața unui alt punct de lucru al societății, situat în Sectorul 1, unde ar fi întreprins acțiuni denigratoare ce vizau activitatea societății, cu scopul de a exercita presiuni psihice asupra persoanei vătămate pentru a o determina să achite suma solicitată”, potrivit poliției.

Totodată, acesta ar fi abordat clienți sau potențiali clienți ai societății, cărora le-ar fi comunicat informații false privind calitatea serviciilor prestate, cu scopul de a-i determina să nu mai apeleze la serviciile respectivei societăți.

În urma investigațiilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul se afla pe teritoriul unui alt stat, respectiv în Belgia, urmând să revină în România.

Astfel, vineri, 6 martie, polițiștii din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul echipelor de intervenție din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele acestuia, bărbatul fiind depistat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

El a fost dus la sediul Serviciului Grupuri Infracționale Violente pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propuneri legale.

În trecut, Văncică a fost implicat în multe alte fapte de violență, una dintre ele fiind înjunghierea fiului lui Sile Cămătaru.