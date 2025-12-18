Proces bombă la Hollywood. Nepoata lui Elvis ar fi donat ovule pentru conceperea fiului lui John Travolta

Un proces deschis în SUA susține că Ben, fiul cel mic al actorului John Travolta, ar fi fost conceput cu ovule de la Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley.

Afirmația apare într-o acțiune în instanță depusă de Brigitte Kruse, fosta parteneră de afaceri a Priscillei Presley, care îl dă în judecată pe Navarone Garcia, fiul Priscillei, pentru încălcarea unui contract, potrivit TMZ. The Daily Beast a solicitat reacții din partea reprezentanților lui John Travolta, 71 de ani, și ai lui Riley Keough, 36 de ani.

În plângerea sa, Kruse susține că Travolta și soția sa, actrița Kelly Preston — decedată în 2020, la 57 de ani, din cauza unui cancer de sân — ar fi încheiat o înțelegere cu Riley Keough după ce nu au reușit să conceapă biologic un copil.

Kruse afirmă că a aflat detaliile de la Michael Lockwood, fostul soț al Lisei Marie Presley.

Potrivit acesteia, inițial, Travolta și Kelly Preston ar fi folosit ovulele Lisei Marie pentru a încerca să conceapă un copil, însă ulterior ar fi renunțat la o nouă inseminare, motivând că nu își doresc „ovule cu heroină” în ele. Procesul nu precizează dacă această tentativă a dus sau nu la o sarcină.

Conform acuzațiilor, ca alternativă, cuplul ar fi apelat la ovulele fiicei lui Presley, Riley Keough, care avea 21 de ani la acel moment, în schimbul unui Jaguar second-hand și al unei sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de dolari. Kruse mai susține că Lockwood i-ar fi spus că intenționa să folosească aceste informații explozive pentru a obține bani de la Travolta.

Printre presupusele dovezi se numără o captură de ecran a unui schimb de mesaje text care, potrivit lui Kruse, ar arăta că Priscilla Presley se referă la Ben, fiul lui Travolta, drept „strănepotul” ei.

Avocații Priscillei Presley au declarat pentru TMZ: „După ce a pierdut moțiune după moțiune în acest dosar și după ce a încercat fără succes să obțină recuzarea avocatului Priscillei, Marty Singer, Brigitte Kruse, Kevin Fialko și presupuşii lor complici au demonstrat că nu există o limită prea joasă și nicio linie etică pe care să nu fie dispuși să o încalce pentru a provoca și mai multă suferință Priscillei Presley și familiei sale.”

Aceștia au adăugat că „aceste acuzații recente, scandaloase, nu au absolut nicio legătură cu pretențiile din acest proces” și au catalogat comportamentul lui Kruse și al avocaților săi drept „rușinos”.

Avocatul lui Kruse susține, la rândul său, că aceasta este „cu inima frântă” că a fost „forțată” să facă publice aceste acuzații și afirmă că procesul are scopul de a „scoate la iveală adevărul, de a corecta faptele și de a furniza dovezi ale muncii depuse cu bună-credință pentru a aduce pace”. Disputa juridică dintre fosta soție a lui Elvis Presley și fosta sa parteneră de afaceri a început în 2023, pe fondul acuzațiilor de încălcare a contractului, și a devenit tot mai tensionată de atunci.

John Travolta are trei copii cu Kelly Preston: Ben, în vârstă de 15 ani, Ella Bleu, 25 de ani, și Jett, care a murit în 2009, la 16 ani.