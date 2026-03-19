Chuck Norris, cunoscutul actor de filme de acțiune, a fost transportat de urgență la spital în Hawaii, în urma unei probleme medicale apărute brusc, la doar câteva zile după ce a împlinit 86 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, incidentul s-a produs în timp ce actorul se afla în timpul unei sesiuni de antrenament. Cauza exactă a stării de rău nu a fost făcută publică până în acest moment.

Surse apropiate susțin că starea actorului este una stabilă, acesta fiind în afara oricărui pericol și într-o dispoziție bună. Un apropiat al acestuia a declarat că Norris era optimist și chiar a glumit în conversațiile recente.

Problemele de sănătate au apărut la scurt timp după ce actorul a marcat împlinirea vârstei de 86 de ani, moment pe care l-a celebrat activ, postând pe rețelele sociale un videoclip în care se antrena alături de un instructor.

În mesajul care a însoțit imaginile, Norris sublinia că își menține stilul de viață activ și că se simte recunoscător pentru sănătatea sa și pentru sprijinul fanilor.

Chuck Norris este cunoscut la nivel internațional pentru rolurile sale din filmele de acțiune și pentru interpretarea personajului principal din serialul „Walker, Texas Ranger”.

De-a lungul carierei, acesta a jucat și alături de Bruce Lee în filmul „The Way of the Dragon”, producție care i-a consolidat statutul în lumea artelor marțiale și a cinematografiei de acțiune.

Autoritățile medicale nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre diagnosticul sau evoluția stării sale.