Chuck Norris împlinește 83 de ani. Cele mai bune bancuri cu celebrul actor VIDEO

Astăzi, 10 martie 2023, actorul Chuck Norris împlinește 83 de ani. A jucat în numeroase filme de acţiune, cel mai cunoscut rol al său fiind în serialul “Walker, poliţist texan” (1993-2001). Pe seama reputației sale au circulat multe bancuri și glume.

Chuck Norris s-a născut pe 10 martie 1940 în Ryan, Oklahoma și este, pe lângă un actor cu multe roluri la activ, și un expert în arte marţiale. După ce a servit în Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Chuck Norris a fondat propria şcoală numită ”Chun Kuk Do”.

Norris a debutat ca profesor de arte marțiale în Los Angeles. Acolo l-a cunoscut pe Bruce Lee, care i-a dat un rol în filmul său din 1972, ” “The Way of the Dragon.” Personajele lor se bat într-o scenă care a fost descrisă drept ”operă de artă”.

Chuck Norris a jucat în numeroase filme de acţiune, cel mai cunoscut rol al său fiind în serialul “Walker, poliţist texan” (1993-2001).

Seria a fost urmată de filmul „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire”, lansat în 2005. Serialul a fost difuzat în peste 80 de ţări şi a avut peste 1 miliard de telespectatori zilnic.

Printre filmele în care a jucat actorul se numără „The Student Teachers” în 1973, „A Force of One” în 1979, „An Eye for an Eye” în 1981, „Hero and the Terror” în 1988, „Wind in the Wire” în 1993, „Martial Law” în 1998, „The President`s Man2 în 2000, 2The President`s Man: A Line in the Sand2 în 2002, „The Cutter” în 2005, iar cel mai recent film al său este „The Expendables 2″, apărut în anul 2012.

Cele mai bune bancuri

Erou al filmelor de acţiune din anii 1980, Chuck Norris, în vârstă de 83 de ani, a intrat rapid în cultura românească, fiind recunoscut pentru calitatea superioară a tehnicilor de luptă pe care le deţine, lucru care a dus la apariţia a numeroase bancuri care fac referire la acest aspect.

Vă prezentăm în continuare o colecţie cu cele mai bune bancuri cu Chuck Norris.