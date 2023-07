Elton John şi-a încheiat cariera muzicală. Legendarul artist și-a finalizat turneul de rămas-bun în Suedia

Elton John le-a spus milioanelor sale de fani sâmbătă seara că vor rămâne în „mintea, inima și sufletul său”, încheindu-și turneul maraton de adio la Stockholm cu unul dintre cele mai mari hituri ale sale - Goodbye Yellow Brick Road, relatează BBC.

Cântărețul în vârstă de 76 de ani a câștigat cinci premii Grammy într-o carieră spectaculoasă care se întinde pe parcursul a 50 de ani și aproape 4.600 de spectacole în întreaga lume.

„Să cânt pentru voi a fost motivul meu de a trăi, iar voi aţi fost absolut magnifici”, a spus el în faţa unui public numeros, de la Tele2 Arena din Suedia.

Elton John a adus un omagiu emoționant muzicienilor şi echipei sale, dintre care unii sunt alături de el de peste 40 de ani.

„Vreau să le aduc un omagiu acestor muzicieni”, a spus el. „Sunt cu adevărat incredibili (…) şi sunt cei mai buni”.

Și-a început spectacolul cu Bennie and the Jets și a continuat cu multe alte hituri, printre care Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man și Candle in the Wind.

Turneul său Farewell Yellow Brick Road a început în America de Nord în 2018, iar aceasta a fost a doua sa seară de concert la Stockholm.

Turneul s-a întins pe tot globul - a cântat în fața a peste șase milioane de fani, iar unul dintre cele mai importante momente a fost la Festivalul Glastonbury de luna trecută.

Acel concert a atras una dintre cele mai mari mulțimi din istoria festivalului și o audiență de milioane de persoane la televiziunea britanică.

Concertul său de la Stockholm a inclus un mesaj video din partea trupei Coldplay, care concerta în același timp în orașul suedez Goteborg.

Chris Martin, membru al trupei Coldplay, i-a spus lui Elton: „Din partea tuturor formațiilor și artiștilor pe care i-ai ajutat și inspirat, te iubim foarte mult”.

Acesta este unul dintre turneele cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Revista Billboard raportează că este primul care a atins vânzări de bilete de 900 milioane de dolari.

Elton a reflectat asupra vieții sale spre finalul concertului, vorbind publicului despre cei „52 de ani de bucurie pură de a cânta”.

El a confirmat că „nu va mai pleca niciodată în turneu”, dar ar putea face „un lucru unic” în viitor.

„Vreau să-mi apreciez familia, fiii mei, soțul meu, totul. O merit”, a spus el.

El a dedicat cântecul său „Don't Let The Sun Go Down On Me” trupei, echipei și familiei sale. Concertul a durat mai mult de două ore.