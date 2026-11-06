Dorian Popa a intrat în afacerile cu asigurări RCA. Cu cine s-a asociat vloggerul: „Să-mi scrieți dacă nu suntem forță pe prețuri!”

Vloggerul Dorian Popa și-a lansat o nouă afacere, de această dată în domeniul asigurărilor. El s-a asociat cu un fost director general adjunct al Gothaer, care are o experiență de peste 25 de ani în industria asigurărilor, pentru a vinde polițe RCA prin intermediul unei platforme online.

Vloggerul Dorian Popa Foto: captură video

Noua societate activează ca asistent în brokeraj, în parteneriat cu un broker de asigurări, și a lansat o platformă online prin intermediul căreia șoferii pot compara ofertele mai multor asigurători și își pot cumpăra polițele RCA.

„Să facem treaba asta de asigurări mai frumoasă, mai friendly, mai distractivă”, a spus Dorian Popa, pentru Profit.ro.

Acesta a spune că rolul său în afacere va fi legat în principal de marketing și promovare, în timp ce partenerul său se va ocupa de domeniul asigurărilor și de relațiile cu societățile de profil.

„Cosmin e stăpân pe partea de asigurări, eu îmi fac jobul meu de marketing, de expunere. Punctul nostru forte este acela că vom oferi și asigurări facultative unde putem oferi beneficii importante și care ne vor diferenția de restul pieței”, a declarat vloggerul pentru sursa citată.

Ideea afacerii a pornit de la pasiunea lui Dorian Popa pentru mașini. Artistul a povestit că propunerea a venit din partea prietenului său, care se ocupa deja de asigurarea autoturismelor și proprietăților sale.

„El se ocupă de asigurările caselor mele, proprietăților mele, Hâț-residence, mașinile mele, și îmi zice: «Hai, bă, să facem ceva mișto!»”, a relatat Dorian Popa.

Vloggerul și-a îndemnat urmăritorii să compare tarifele și să îi transmită dacă găsesc prețuri mai mici în alte părți. „Dacă prețurile de acolo nu sunt ce trebuie, să-mi spuneți la comentarii. (...) Dacă nu suntem forță pe prețuri, vă rog frumos să îmi scrieți”, a transmis acesta.

În această vară, Dorian Popa a efectuat 60 de zile de muncă în folosul comunității, măsură dispusă prin hotărârea definitivă pronunțată în dosarul în care a fost condamnat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise.

Dorian Popa este un vlogger și artist român care a devenit cunoscut în 2011, odată cu rolul lui Andrei Anghel din serialul «Pariu cu viața» și activitatea în trupa LaLa Band.