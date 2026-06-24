Dorian Popa și-a amânat luna de miere după moartea lui Cheluțu: „Durerea nu va dispărea”

Dorian Popa trece prin momente dificil, după moartea lui Cheluțu, câinele care l-a însoțit ani la rând și care a devenit parte din universul său public. Pierderea l-a afectat profund, iar artistul a renunțat inclusiv la planurile legate de luna de miere, pe care o programase inițial la finalul lunii iunie, potrivit Click!.

În locul vacanței amânate, Dorian Popa a ales ca ziua lui de naștere, 7 august, să coincidă cu o călătorie specială în Statele Unite, unde își dorește să meargă împreună cu soția sa, Andreea.

„Deocamdată, luna de miere inițială trebuia să fie în luna iunie, în care ne aflăm acum, de pe 21 pe 28 iunie, dar am amânat-o, din motive bine știute deja”, a mărturisit artistul pentru Click!.

„E greu când cânt piesele despre Cheluțu la concerte”

Moartea lui Cheluțu continuă să îl afecteze, iar Dorian Popa a vorbit deschis despre felul în care gestionează pierderea. El a povestit că a plantat o magnolie în curte, în locul dedicat patrupedului, iar copacul a devenit un simbol al amintirii acestuia. „Cheluțu a rămas în sufletele noastre! Mă bucur foarte tare că magnolia pe care am plantat-o în curte, acolo unde este locușorul lui, crește extraordinar și îmbobocește încontinuu și are frunzele din ce în ce mai sănătoase și mai verzi și mai frumoase! Băiatul nostru este încă în inimile noastre!”, a mărturisit el.

Artistul spune că durerea nu a dispărut, dar în timp este însoțită de amintiri frumoase. „Încă ne mai provoacă durere, dar am înțeles de la alți posesori de patrupezi că durerea nu va dispărea niciodată, doar va fi acompaniată de mult mai multe amintiri dulci”, a explicat acesta.

Cântărețul a recunoscut că momentele în care interpretează piesele dedicate lui Cheluțu sunt încă încărcate de emoție: „E greu când cânt piesele despre Cheluțu la concerte, dar este și frumos că în același timp în care mă emoționează foarte tare, până la lacrimi”, a adăugat Dorian Popa.

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