Scrisoare rară a lui Frank Sinatra, despre răpirea fiului său, a fost scoasă la licitație. Suma uriașă la care ar putea ajunge vânzarea

O scrisoare din 1964, scrisă de Frank Sinatra despre răpirea fiului său, va fi scoasă la licitație de Bonhams, fiind estimată să ajungă la 30.000 de dolari. Documentul de șase pagini, adresat unui capelan de închisoare, oferă o privire rară asupra emoțiilor cântărețului în urma celebrului incident.

Toate privirile sunt ațintite asupra unei laturi niciodată văzute a lui Sinatra

O scrisoare din 1964, scrisă de Frank Sinatra despre răpirea fiului său, este scoasă la licitație în cadrul evenimentului Unplugged & Unforgettable Music Auction organizat de Bonhams, care începe marți, potrivit nypost.com.

Scrisoarea de șase pagini, adresată unui capelan dintr-o închisoare și referitoare la răpirea celebră din 1963 a fiului său Frank Jr., pe atunci în vârstă de 19 ani, este estimată să ajungă la un preț de până la 30.000 de dolari.

„Emoția brută pe care o transmite această scrisoare reflectă un om care vorbește deschis, fără să se gândească prea mult la constrângerile impuse de ochii publicului. Această vulnerabilitate rară este ceea ce ne face deosebit de încântați să oferim o privire asupra unei alte fețe a unei legende precum Frank Sinatra”, a declarat pentru The Post Katie Allen, specialist asociat în cultura pop la Bonhams, Los Angeles.

De ce a scris Frank Sinatra scrisoarea emoționantă care generează atât de mult interes în prezent

În 1963, doi infractori amatori, Barry Keenan și Joe Amsler, l-au răpit pe Frank Jr., fiul lui Sinatra cu prima sa soție, Nancy Barbato.

Cu ajutorul FBI, cântărețul a plătit o răscumpărare de 240.000 de dolari pentru ca fiul său să fie eliberat nevătămat.

Sinatra i-a trimis scrisoarea părintelui Roger Schmit, capelanul închisorii unde Keenan își ispășea pedeapsa, ca răspuns la rugămintea acestuia de a-i ierta pe răpitorii fiului său.

La acea vreme, avocații răpitorilor au susținut că Frank Jr. – cântăreț și compozitor care a murit în 2016 la vârsta de 72 de ani – și-ar fi înscenat propria răpire pentru a câștiga faimă.

„Conduita lor de a permite ca această ipoteză a «înscenării» să circule a fost, după părerea mea, o altă crimă împotriva societății”, a scris Sinatra, adăugând că „norul de suspiciune care planează asupra lui [Frank Jr.] va continua să-i afecteze în mod negativ viața și cariera.”

Cine a deținut scrisoarea până în prezent

Vânzătorul scrisorii este fiul unui deținut care a fost închis în aceeași închisoare unde slujea părintele Schmit.

Tatăl său a lucrat pentru capelan, iar acesta i-a dăruit scrisoarea, care a rămas în familie încă din 1964.

Allen are deja predicții despre tipul de fani ai „Chairman of the Board” care vor licita pentru document.

„Astfel de obiecte de colecție sunt perfecte pentru cineva interesat să afle cine era Sinatra dincolo de industria divertismentului. Este o privire din culise, ca să spunem așa, și se adresează celor care încearcă cu adevărat să-l înțeleagă pe Sinatra ca om de familie.”