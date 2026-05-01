Dezvăluiri în procesul morții lui Maradona. Starul argentinian era bipolar și avea o tulburare narcisistă

Psihologul lui Diego Maradona a declarat, în cadrul procesului privind moartea starului argentinian, că legendarul fotbalist suferea de tulburare bipolară și avea o personalitate de tip narcisic.

„Există un tablou clinic clar: o dependență, o tulburare bipolară și o tulburare de personalitate. Acestea sunt trei afecțiuni cronice, care durează toată viața”, a spus joi psihologul Carlos Diaz, în procesul echipei medicale a lui Maradona, acuzată de neglijență în ultimele sale zile de viață, în 2020, la vârsta de 60 de ani, potrivit France24.

Deși dependențele starului de substanțe precum cocaina și alcoolul erau bine cunoscute, diagnosticele prezentate joi nu au fost niciodată făcute publice până acum.

Diaz este unul dintre inculpații din acest proces, iar declarațiile sale privind sănătatea mintală a lui Maradona par să urmărească ideea că acesta era un pacient dificil – parte a strategiei mai ample a apărării, care susține că fostul fotbalist a murit din cauze naturale.

Psihologul a afirmat că apropiații lui Maradona i-au spus că „dependența sa de substanțe era strâns legată de performanțele sportive, iar atunci când apărea o formă de frustrare, nu știa cum să o gestioneze”.

Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, Maradona a murit în noiembrie 2020, în timp ce se recupera acasă după o intervenție chirurgicală pentru un hematom cerebral.

El a decedat din cauza insuficienței cardiace și a unui edem pulmonar acut – o afecțiune în care lichidul se acumulează în plămâni – la două săptămâni după operație.

Șapte cadre medicale, printre care un neurochirurg, un psihiatru și un asistent medical, riscă pedepse cu închisoarea între opt și 25 de ani dacă vor fi găsite vinovate de omor cu intenție indirectă – adică au continuat o acțiune, deși știau că aceasta ar putea duce la deces – în legătură cu îngrijirea acordată lui Maradona în ultimele sale zile.

Cei acuzați neagă orice responsabilitate pentru moartea lui Maradona, susținând că starul Cupei Mondiale din 1986 a murit din cauze naturale.

Diaz a declarat în fața instanței că l-a întâlnit pe Maradona în octombrie 2020. „Îmi amintesc că Maradona stătea într-un fotoliu și bea vin”, a spus el. „Mi-a amintit de tatăl meu, și el alcoolic, care murise cu câteva luni înainte.”

„Am simțit că avea o dorință reală de schimbare, era hotărât”, a adăugat psihologul.

Primul proces privind moartea fotbalistului a fost anulat anul trecut, după ce s-a descoperit că unul dintre judecători a participat la realizarea unui documentar clandestin despre caz.

Cel de-al doilea proces, desfășurat în fața unui nou complet de judecată, a început în luna aprilie la Buenos Aires.