Marți, 25 Noiembrie 2025
Au trecut 5 ani de la moartea lui Diego Maradona. Totul despre cariera sa fulminantă

Publicat:

Pe 25 noiembrie 2020, în localitatea Dique Lujan din Argentina, s-a stins din viață Diego Armando Maradona, considerat de mulți oameni de fotbal drept cel mai mare jucător al tuturor timpurilor. În urma lui au rămas procese care sunt și acum pe rol și care au misiunea să stabilească vinovații pentru moartea lui.

Diego Maradona, o icoană a fotbalului
Internaționalul argentinian Diego Armando Maradona s-a născut la 30 octombrie 1960, în Villa Fiorito, o comunitate săracă din apropierea capitalei Buenos Aires.

A început să îndrăgească fotbalul, la trei ani, când a primit prima minge de fotbal. La vârsta de 10 ani, a început să joace fotbal organizat la echipa Los Cebollitas, formație care făcea parte din Argentinos Juniors, un cunoscut club din Argentina. Los Cebollitas ajunsese cu el, în formula din primul unsprezece, la 136 de meciuri fără înfrângere.

A debutat în fotbalul profesionist la Argentinos Juniors, la 15 ani. A jucat pentru Argentinos Juniors (1976-1981), mergând apoi la una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul argentinian Boca Juniors (1981-1982).

A părăsit fotbalul sud-american pentru gruparea spaniolă FC Barcelona, într-unul dintre cele mai scumpe transferuri ale fotbalului internațional de la acel moment, în 1982, circa 5 milioane de lire sterline, potrivit https://world-soccermuseum.org. A jucat pentru Barcelona până în anul 1984, câștigând titlul în Campionatul Spaniei, Cupa Regelui și Supercupa Spaniei, în 1983.

În 1984, s-a transferat în Campionatul Italiei, la Napoli, pentru o sumă de transfer record și de această dată, circa 6,9 milioane de lire sterline, conform https://world-soccermuseum.org. Aducerea sa la Napoli a reprezentat punerea în aplicare a planului managerial al președintelui clubului Corrado Ferlaino care era hotărât să conducă clubul spre marea performanță, potrivit https://www.football-napoli.net/. La 5 iulie 1984, Diego Maradona a fost prezentat publicului pe San Paulo, în fața a 75.000 de spectatori. Prin aducerea lui Maradona, Napoli câștiga primul titlu din istorie, la 10 mai 1987. Clubul a câștigat și Cupa Italiei.

Maradona a fost cel mai bun marcator al echipei, cu 10 goluri și cel puțin 10 pase decisive de gol. Diego era un superstar, un lider și un jucător cheie la Napoli. Coechipierul său, Francesco Romano îl descria: ''Nu am mai văzut asemenea lucruri. La antrenamente, la încălzire, nu am mai văzut pe cineva să facă ceea ce făcea el'', potrivit sursei citate. A câștigat, din nou, titlul cu Napoli în 1990.

A câștigat Cupa UEFA, în 1989, în finala cu Stuttgart. În meciul tur, Napoli a câștigat cu 2-1 prin golurile marcate de Maradona și Careca, iar în returul finalei a fost egal 3-3, Napoli câștigând Cupa UEFA, primul trofeu la nivel de competiții europene continentale.

În cele 257 de apariții în tricoul lui Napoli, Maradona a marcat 115 goluri.

Maradona a plecat de la Napoli, în 1991, și a jucat în Spania, la Sevilla (1992-1993), unde a marcat 6 goluri în 28 de apariții, după care a revenit în țara natală, unde a mai jucat pentru o scurtă perioadă de timp pentru echipele Newell's Old Boys (1993-1994) și Deportivo Mandiyu (1995).

„Mâna lui Dumnezeu”

Performanța sa la naționala Argentinei la ediția din 1986 a Cupei Mondiale a fost una neverosimilă În meciul antologic din sferturi, Argentina a învins naționala Angliei, Maradona marcând în săritură, ajutându-se și de mână, denumită ulterior „Mâna lui Dumnezeu”. În finala turneului, Argentina a învins, cu scorul de 3-2, echipa națională similară a Germaniei de Vest, care avea în componență nume mari ale fotbalului german.

În cele 91 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul naționalei Argentinei, Diego Maradona a marcat 34 de goluri.

În 1986 și în 1987, France Football și Onze Mondial i-au acordat premiul Onze d'Or, pentru cel mai bun jucător din fotbalul din Europa.

În 2000, într-un sondaj al FIFA, a fost desemnat, împreună cu brazilianul Pele, pentru titlul de jucătorul secolului.

Viața fostei mari legende a fotbalului argentinian a fost presărată cu multe momente de reușite extraordinare pe plan profesional și personal, dar și cu multe episoade dificile, cu numeroase probleme de sănătate, care s-au manifestat în mentalul colectiv ca niște veritabile perdele de umbră peste cariera fastuoasă a legendarului jucător.

În plan fotbalistic, cariera sa a fost încununată de ceea ce și-a dorit: titlul mondial cu naționala Argentinei, la Cupa Mondială din 1986, titlul în Campionatul Spaniei cu FC Barcelona și Cupa Regelui (1983), de două ori titlul cu Napoli în Campionatul Italiei (1987 și 1990), Cupa UEFA cu clubul napoletan în 1989, potrivit https://thesportsside.com.

În memoria sa, la 4 decembrie 2020, stadionul San Paolo al echipei italiene Napoli, din sudul Italiei, la care genialul jucător argentinian a îmbrăcat tricoul timp de șapte ani, a fost redenumit Stadionul Diego Armando Maradona.

În Argentina, la 26 noiembrie 2020, suporterii echipei Boca Juniors au adus, la un meci din campionat, un ultim omagiu impresionant, printr-o scenografie fastuoasă, fostului lor idol, amintind lumii întregi de jucătorul fenomenal alintat „El Pibe de Oro” („Băiatul de Aur”).

Sursa: Agerpres

