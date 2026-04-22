S-a reluat procesul morții lui Diego Maradona. A doua fiică a lui Diego, Gianinna, a izbucnit în lacrimi în boxa martorilor

O nouă audiere în procesul morții lui Diego Maradona a avut loc ieri în San Isidro, provincia Buenos Aires, Argentina.

Procesul Maradona, actul III. Ieri după-amiază, a avut loc la tribunalul San Isidro din Buenos Aires a treia audiere a procesului, procedură care a fost reluată în martie. Prima, cea din 2025, a fost anulată câteva săptămâni mai târziu din cauza unui scandal care a implicat un judecător.

Procesul împotriva celor șapte lucrători din domeniul sănătății care l-au tratat pe Diego în timpul convalescenței sale la domiciliu a fost intentat de familie.

Leopoldo Luque, neurochirurg și medicul personal al lui Maradona, Agustina Cosachov, psihiatru, și Carlos Diaz, psiholog, sunt acuzați de omucidere cu posibilă intenție și riscă pedepse de la opt la 25 de ani de închisoare.

Protagonistul audierii de ieri a fost chiar Luque, cel care la începutul lunii noiembrie 2020 a convins familia să accepte izolarea la domiciliu, după delicata operație la care a fost supus Maradona pentru a i se îndepărta un hematom subdural de la cap.

În instanță, a doua fiică a lui Diego, Gianinna, a izbucnit în lacrimi la boxa martorilor, în timp ce asculta mesajele vocale cu care medicul personal al lui Maradona a ghidat decizia familiei.

Gianinna le-a explicat judecătorilor că, împreună cu sora ei, Dalma, a propus internarea lui Diego într-o clinică chiar și fără consimțământul bolnavului, printr-o hotărâre judecătorească, dar insistențele lui Luque au dus în cele din urmă la internarea acestuia acasă.

„Ne-a manipulat, ne-a asigurat că va exista echipamentul necesar pentru o spitalizare serioasă”, a declarat ea împotriva neurochirurgului, care, potrivit procurorului Patricio Ferrari (împreună cu ceilalți inculpați), s-a făcut vinovat de „abandonarea lui Diego în voia sorții” prin faptul că acceștia nu i-au acordat îngrijirea adecvată.

Pe 25 noiembrie 2020, Diego Armando Maradona a murit la domiciliul său din Tigre, la 20 de zile după operație. Autopsia a stabilit că moartea s-a datorat edemului pulmonar acut secundar insuficienței cardiace: inima lui Diego cântărea 503 grame, dublu față de greutatea normală, iar acesta avea cardiomiopatie dilatativă și acumulare severă de lichide în organe și corp. Potrivit acuzării, aceasta a fost o „indiferență letală și criminală” din partea lucrătorilor din domeniul sănătății.