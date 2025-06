De ce a șters CRBL pozele cu iubita de pe rețelele de socializare. „Vreau să vă legați de prezent, nu de trecut”

CRBL a stârnit numeroase speculații în mediul online, după ce a șters toate fotografiile în care apărea alături de iubita sa, modelul Olga Guțanu.

După ce fanii săi au presupus că cei doi s-au despărțit, artistul a decis să pună capăt zvonurilor.

Acesta a clarificat situația într-un videoclip postat pe Instagram. El a negat că s-a despărțit de Olga, pe care a și etichetat-o în clipul video, și a explicat că dispariția fotografiilor este, de fapt, o „resetare”, parte dintr-o strategie de promovare pentru noul său proiect muzical.

„Văd că a înnebunit lumea. Care mai de care și-a dat cu părerea dacă mai sunt eu cu Olga sau nu, că nu mai sunt poze pe TikTok, pe Instagram, că le-am șters pe toate. Băi oameni buni, am arhivat tot. Nu doar cu Olga, e un nou început muzical. Am făcut o resetare pentru că vreau să vă legați de prezent, nu de trecut. Vreau să vă ofer muzică foarte șmecheră și vreau să vă concentrați pe ea, să vă dați cu părerea despre muzică”, a declarat CRBL pe Instagram.

El își roagă fanii să se oprească din a mai judeca și a subliniat că își dorește ca viața personală să nu mai fie subiect de cancan.

„Opriți-vă din a mai judeca, mă! E o fată pe TikTok, abia se trezește dimineața și are ea o problemă cu mine, cu Olga, nu poate să doarmă. Incredibil! (...) Eu și Olga suntem bine”, a mai spus cântărețul.

CRBL a lansat împreună cu Tabita melodia „Roller Coaster”. El spune că noua sa piesă este special pentru acești oameni care nu îl lasă „să-și vadă de viața sa și de visele sale”.

„Ce-ți place, să-ti mai dai cu părerea/De cum fac eu bani/Cum percep eu durerea/Cu cine am fost/Și ce trebuie să fac/Când lumea vorbește/Eu tac și fac”, spune CRBL în noua sa piesă.

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, a anunțat în aprilie 2024, că el și Elena Vîșcu, fosta lui soție, au decis să meargă pe drumuri separate, după 16 ani de căsnicie. Cei doi au împreună o fiică, Alessia, care a rămas în grija mamei sale.

Între timp, CRBL, care va face pe 30 iunie 47 de ani, și-a refăcut viața cu Olga Guțanu, o tânără din Republica Moldova, în vârstă de 24 de ani.

Artistul a susținut, la podcastul „Acasă La Măruță”, că a cunoscut-o pe tânără la aproape o lună după ce a anunțat divorțul de soția sa.

„Prima dată când s-a aflat a fost când acești paparazzi m-au surprins pe mine și pe Olga și atunci am apărut în toate ziarele. Nu știa nimeni unde stau, eu nu am fost vânat în cariera mea de paparazzi aproape niciodată, pentru că eu nu am avut subiecte controversate ca să fiu urmărit de paparazzi. Și niciodată nu mi-am pus problema să mă feresc. A venit Olga, a stat la mine și în dimineața aia ne-am trezit cu mașina de paparazzi. Era un băiat cu un aparat pitit după un umeraș, pe bancheta din spate. Pentru ea era ceva nou, nu-i venea să creadă. Ne-am pitit într-o scară de bloc vreo 10-20 minute, ceva șoc”, a spus acesta.

