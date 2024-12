Video Reacția fetei lui CRBL când a aflat că tatăl ei are o relație cu o femeie cu 23 de ani mai tânără. „Nu ți-e teamă că o să te înșele?”

Alessia, fiica în vârstă de 14 ani a lui CRBL, a aflat din presă că tatăl ei are o nouă iubită, cu 23 de ani mai tânără decât el. Adolescenta l-a întrebat dacă nu îi este teamă că va fi înșelat.

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, a anunțat în luna aprilie, că el și Elena Vîșcu, fosta lui soție, au decis să meargă pe drumuri separate, după 16 ani de căsnicie.

Cei doi au împreună o fiică, Alessia, în vârstă de 14 ani, care a rămas în grija mamei sale. Elena s-a mutat împreună cu aceasta la Chișinău.

Între timp, CRBL, în vârstă de 46 de ani, și-a refăcut viața cu Olga Guțanu, o tânără din Republica Moldova, în vârstă de 23 de ani. Olga are jumătatea vârstei lui. „Sunt șase luni în care ea este jumătatea mea”, a spus CRBL la podcastul „Acasă La Măruță”.

Artistul susține că a cunoscut-o pe tânără la aproape o lună după ce a anunțat divorțul de soția sa.

„Prima dată când s-a aflat a fost când acești paparazzi m-au surprins pe mine și pe Olga și atunci am apărut în toate ziarele. Nu știa nimeni unde stau, eu nu am fost vânat în cariera mea de paparazzi aproape niciodată, pentru că eu nu am avut subiecte controversate ca să fiu urmărit de paparazzi. Și niciodată nu mi-am pus problema să mă feresc. A venit Olga, a stat la mine și în dimineața aia ne-am trezit cu mașina de paparazzi. Era un băiat cu un aparat pitit după un umeraș, pe bancheta din spate. Pentru ea era ceva nou, nu-i venea să creadă. Ne-am pitit într-o scară de bloc vreo 10-20 minute, ceva șoc”, a spus acesta.

CRBL a explicat de ce a vrut să ascundă, la început, relația cu Olga.

„Nu eram pregătit pentru Alessia, în primul rând. Voiam să îi spun eu, cum e și normal, nu să afle din presă (…). I-am scris Alessiei: «Așteaptă să vorbim, să nu crezi tot ce e acolo». Adică am încercat să îi spun treaba asta. I-am spus deja, doar că se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alessia. Foarte, foarte greu. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să îmi spună: «Ce faci, mă?» Am avut noi o discuție: că e mică, că nu e bine. Am înțeles, dar nu e după mine. Da, și-a dat și ea cu părerea”, a spus CRBL despre debutul relației cu Olga Guțanu și despre cum a reacționat fiica lui când a aflat.

CRBL, despre fiica lui: „Trebuie să am răbdare să crească ca să poată înțelege”

CRBL recunoaște că situația este una delicată cu fiica lui. Acesta a povestit că Alessia i-a pus o întrebare la care nu se aștepta.

„Cu Alessia a fost foarte complicat să-i spun povestea. Foarte greu și trist și dureros. Nu mă crede (n.r. că a cunoscut-o pe Olga după divorț). (...) Alessia m-a întrebat: «Tata, dar nu ți-e teamă că o să te înșele, că e mică?». Dacă mă înșală o să plâng două-trei zile. Ce pot să fac? Să mă implic pe jumătate sau să nu mă implic deloc când apare un sentiment? Am avut foarte multe discuții serioase cu Alessia și trebuie să am răbdare să crească ca să poată înțelege. Nu mă iartă pentru că nu știe adevărul. Nu i-l pot spune pentru că nu-l înțelege”, a zis CRBL în timpul interviului.

Artistul recunoaște că fata și fosta lui soție îl suspectează că o știa pe Olga dinainte de divorț.

„ Ea (fata lui n. r.) crede în continuare că eu eram cu Olga dinainte și de-aia am divorțat. (...) Sunt convins că Elena m-a suspectat de treaba asta, mai ales când a fost subliniată și în presa ideea asta. Nu poți să uiți cine sunt, am stat împreună atâția ani.Mă cunoști foarte bine, dacă aș fi fost cu cineva înainte, în timp ce eram cu tine, ți-ai fi dat seama garantat la cât mă cunoști și cum mă știi că nu pot să fac treaba asta.”, a mai mărturisit artistul.