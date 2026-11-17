Dana Nălbaru nu regretă că a lăsat în urmă Bucureștiul și agitația vieții urbane. O vizită recentă în Capitală, în care a petrecut din nou timp în traficul infernal, i-a amintit de ce a ales să înceapă o viață nouă într-un sat din Argeș.

Dana Nălbaru s-a mutat de câțiva ani la țară Foto: arhivă

Fosta solistă a trupei Hi-Q a povestit pe Instagram că fiecare revenire în București îi întărește convingerea că a făcut alegerea potrivită, aceea de a părăsi Capitala și de a se muta într-un sat din județul Argeș, unde duce o viață mai liniștită, aproape de natură, alături de familie.

„De câte ori mă întorc în București și sunt nevoită să stau în traficul infernal de aici mă umplu de recunoștință pentru viața pe care o am și mă felicit pentru alegerile făcute. Oare ce mi-ar fi putut aduce bun să continui să trăiesc în acest oraș unde totul e un stres și o goană continuă, unde oamenii stau înghesuiți unii în alții și se mimează fericirea? Cândva am fost și eu așa, dar m-am aruncat cu îndrăzneală către o viață nouă care m-a învățat tot ce nu știam despre ce înseamnă «a trăi»”, a scris Dana Nălbaru pe Instagram.

Cum arată viața Danei Nălbaru după mutarea la țară

Dana Nălbaru și soțul ei, actorul Dragoș Bucur, au ales să se stabilească în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș, unde duc o viață departe de aglomerația și ritmul alert al Capitalei.

Mutarea a reprezentat o schimbare importantă pentru întreaga familie, iar artista a vorbit în mai multe rânduri despre felul în care această experiență i-a modificat prioritățile.

Un episod care ilustrează perspectiva sa asupra vieții a fost relatat chiar de ziua ei, când a împlinit 50 de ani. Dana Nălbaru a dezvăluit că cei mici i-au pregătit un cadou special: au plantat câte un copăcel lângă casă, potrivit Click!

Dana Nălbaru Foto: Instagram

Artista a mărturisit că gestul copiilor a însemnat mai mult pentru ea decât orice obiect de lux și a explicat de ce nu pune preț pe cadourile costisitoare.

„De ziua mea copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât. De ce? Pentru că am TOT și nimic din ceea ce ar putea lua ochii nu face viața mai valoroasă, mai frumoasă. Tot ceea ce eu sunt vine dinăuntrul meu, nu din exterior sau din părerile celorlalți”, a scris aceasta într-o postare publicată pe Instagram în urmă cu aproximativ trei săptămâni.

Cu aceeași ocazie, Dana Nălbaru a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat în cei 50 de ani și despre dorința de a se bucura de fiecare etapă a vieții, fără să își mai stabilească planuri rigide pentru viitor.

„Am trăit îndeajuns cât să înțeleg că fiecare clipă contează, că fiecare om e valoros așa cum este el, că pentru tot ce se întâmplă există o explicație, chiar dacă eu nu o știu. Așa că-mi văd de treaba mea și-mi fac viața după regulile inimii mele. Am 50 de ani. Da, nu știu când au trecut, dar știu că n-au trecut degeaba și nu plănuiesc pentru viitor decât să mă bucur de tot ce acesta-mi va oferi. Viața e frumoasă!”, a transmis artista.