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Dan Alexa, episod memorabil din perioada petrecută alături de Gabi Tamaș pe terenul de fotbal: „Nu îmi venea să cred”

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Dan Alexa a rememorat una dintre cele mai neașteptate întâmplări petrecute în perioada în care lucra alături de Gabi Tamaș la Astra Giurgiu.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş, o prietenie care a rezistat şi dincolo de teren. FOTO: Instagram
Dan Alexa şi Gabi Tamaş, o prietenie care a rezistat şi dincolo de teren. FOTO: Instagram

Dincolo de pasiunea pentru fotbal și de anii în care au împărțit vestiarul, pe Dan Alexa și Gabi Tamaș îi leagă o prietenie care a rămas la fel de puternică și după ce și-au încheiat carierele. Cei doi au continuat să lucreze împreună și în afara terenului, astfel că, în 2025, au câștigat împreună Asia Express - Drumul Eroilor, plecând acasă cu premiul de 35.000 de euro, iar în 2026, tot împreună au apărut şi în platorurile emisiunii „Fiertzi pe Mondial”,  unde au comentat meciurile de la Campionatul Mondial.

Gabi Tamaș a avut o carieră importantă în fotbal, însă publicul l-a cunoscut și prin stilul de viață nonconformist, ieșirile în oraș, petrecerile și întâmplările din afara terenului care l-au avut ca protagonist ţinând de multe ori prima pagină a presei mondene şi alimentând numeroase povești despre fostul internațional.

Puțini îl cunosc, însă, pe Gabi Tamaș la fel de bine ca Dan Alexa. Au fost colegi, adversari, prieteni, iar fostul antrenor a fost martor la multe dintre întâmplările care au contribuit la imaginea pe care Tamaș și-a construit-o în afara terenului.

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, Dan Alexa a povestit una dintre acestea, care s-a petrecut în perioada în care cei doi colaborau la Astra Giurgiu, înaintea unui antrenament programat într-o dimineață de duminică.

Fostul antrenor își amintește că a primit un telefon prin care era rugat să meargă după Gabi Tamaș, care petrecea pe terasa unui local alături de foarte multe persoane. Deși știa că nu va fi ușor să-l convingă să plece, Alexa a acceptat și a mers să vorbească cu el.

„Aveam antrenament, era într-o duminică, ceva de genul. Primesc un telefon: «Gabi e pe terasă, e mai binedispus, e foarte multă lume pe terasa aia, ar fi bine dacă te-ai duce tu și ai rezolva situația».

I-am zis că eu nu mă duc, mi-e foarte greu, îl cunosc. «Du-te, te rog eu, că e o situație mai specială». M-am dus. Terasa era plină, 100 de persoane, era terasă de vară, era vară. Gabi era undeva pe niște scaune, dansa, se simțea bine. Mă vede, vine la masă la mine, era 12.00, 13.00, ceva de genul.

Ca să înțelegi, pe la ora 05.00, noi tot împreună, dar cuminți, nu pe mese, era cu mine la masă. La un moment dat se golește terasa și îi zic: «Gabi, mâine la ora 9.00 avem antrenament, rugămintea mea ar fi să nu vii». La ora 05.00 plec de lângă el, plec în cameră. La ora 06.00, apel pierdut Gabi. La 06.15, apel pierdut, ora 07.00 apel pierdut. Nu am răspuns. Era clar că nu a dormit până la 07.00”, a povestit Dan Alexa despre bunul său prieten.

După noaptea petrecută în oraș, Dan Alexa era convins că Gabi Tamaș nu avea cum să ajungă la stadion. Când a intrat însă în baza de pregătire de la Astra Giurgiu, fostul fundaș era deja acolo.

„Acum, eu mă duc la antrenament. La Astra Giurgiu, ca să ajungi în parcare e un culoar mare pe lângă tribună. Când intru în stadionul ăla nou, îl văd pe un scaun, se vedea doar el, eram departe unul de altul, îl văd și încep să tremur la volan. Zic: «Mamă, ce mă fac acum?». El juca table, juca table cu cel care tunde terenul”, şi-a continuat el amuzat povestea.

Surprizele nu s-au oprit, însă aici aici. Alexa l-a chemat în birou pe Gabi Tamaş și a încercat din nou să-l convingă să plece acasă, însă fostul internaţional nici nu voia să audă de așa ceva.

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