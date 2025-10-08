Care este numele real, din buletin, al lui Gabi Tamaș, fostul fotbalist care face furori la Asia Express

Gabi Tamaș, unul dintre cei mai năstrușnici fotbaliști români, și-a câștigat o mulțime de fani când s-a hotărât să participe la reality-show-ul Asia Express, de la Antena 1. Alături de prietenul său, Dan Alexa, jucătorul trecut prin Premier League și Ligue 1 surprinde cu nonșalanța și glumele sale.

Întors pe toate fețele de presa română, Gabi Tamaș dezvăluie un detaliu neștiut: numele său din buletin este diferit de ceea ce știe publicul. Numele său de familie nu se scrie cu „ș”, ci cu „s”, fiind de origine maghiară. Asta chiar dacă pe părinții săi în cheamă Tamaș, cu „ș”.

„E nume maghiar. E Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu «ș», cu sedilă. La mine nu, la mine e cu «s». El (n.r. tatăl) a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc”, a explicat fostul fotbalist, citat de TV Mania.

Gabriel Sebastian Tamas a fost protagonistul mai multor incidente, de unde și-a câștigat și porecla de ”Bad Boy”. Cu toate acestea, fostul jucător, în vârstă de 41 de ani, este un familist convins, având aceeași parteneră de viață, pe Ioana. Cei doi s-au cunoscut când el juca la Dinamo și avea 20 de ani, iar ea - 16 ani. În 2012, Tamaș și Ioana s-au căsătorit și au împreună o fată, Selena.