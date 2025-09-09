Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta

Vestea că Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după un mariaj de 19 ani a surprins la începutul acestui anului, când a devenit oficială. Cei doi politicieni au ales să pună capăt căsniciei, deși au crescut împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei, fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița pe care au adoptat-o.

→ Imaginea 1/3: Victor Ponta și Daciana Sârbu au luat-o pe drumuri separate. Foto Instagram

Dacă fostul lider PSD, în vârstă de 52 de ani, și-a făcut publică noua sa relație la începutul verii, cu o organizatoare de evenimente cu 20 de ani mai tânără, acum a venit rândul fostei sale soții să-și anunțe noua idilă. Fosta membră a Parlamentului European a postat pe Instagram recent câteva fotografii sugestive alături de noul ei partener.

Într-una dintre poze, Daciana Sârbu apare într-o rochie elegantă, ținută de mijloc de un tânăr înalt și zvelt. Fosta politiciană, în vârstă de 48 de ani, a mai postat o fotografie în care se văd două pahare de vin, dar și o parte din tatuajul noului său partener.

Victor Ponta, vinovat 100% de destrămarea mariajului

Victor Ponta și-a asumat eșecul căsniciei cu Daciana Sârbu, recunoscut că el este cel vinovat: „Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer!”, a declarat fostul candidat la președinția României, conform Spy News.

În urma separării, băiatul lui Victor Ponta, Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas alături de tatăl său, iar cele două fiice, Irina (n. r. - fiica lui politicianului și a Dacianei Sârbu) și Maria (n. r. - fiica adoptată de cuplu), au rămas în grija fostei europarlamentare. De asemenea, potrivit declarației de avere a fostului premier, Victor Ponta s-a ales cu trei apartamente situate în București, Istanbul și Dubai.