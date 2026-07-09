Video Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagini rare cu cei nouă copii. „Pentru noi asta înseamnă o familie unită”

Cristi Borcea, fost acționar și președinte executiv al lui Dinamo, și soția sa, Valentina Pelinel, au postat un videoclip pe Instagram cu cei nouă copii.

Ei au adresat părerile societății, anume că este un număr foarte mare, însă familia lor pare mai unită ca niciodată. Soția lui a mărturisit: „9 copii. Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”. Dintre cei 9 copii, doar 3 sunt ai Valentinei Pelinel și ai lui Cristi Borcea.

Fanii nu au întârziat să reacționeze: „Cea mai mare împlinire si fericire sunt copiii”; „Să vă aducă numai bucurie!”; „Să vă trăiască frumoși și sănătoși!”.

Cristi Borcea are în total 9 copii cu patru femei diferite. Cu prima soție, Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick și gemenii Melissa Antonia și Angelo.

Din căsnicia cu Alina Vidican au rezultat doi copii, George Alexandru și Gloria, iar împreună cu Simona Voiculescu are o fiică, Carolyn Christine. Din 2018 este căsătorit cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii: Milan și gemenele Indira Maria și Rania Maria.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au stabilit reguli clare în creșterea celor trei copii pe care îi au împreună. Deși au o situație financiară foarte bună, cei doi spun că își cresc copiii într-un mod cât mai simplu, învățându-i să aprecieze lucrurile mărunte și să se bucure de ceea ce au.

În trecut, Valentina Pelinel a vorbit cât de implicat este el ca tată.

Recunoaște că soțul ei se ocupă mai mult de partea distractivă, iar ei îi revine sarcina de a face teme cu ei, de a citi împreună și de a se ocupa de tot felul de activități creative.

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