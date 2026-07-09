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Video Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagini rare cu cei nouă copii. „Pentru noi asta înseamnă o familie unită”

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Cristi Borcea, fost acționar și președinte executiv al lui Dinamo, și soția sa, Valentina Pelinel, au postat un videoclip pe Instagram cu cei nouă copii.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel/FOTO: Instagram @valentinapelinelborcea
Cristi Borcea și Valentina Pelinel/FOTO: Instagram @valentinapelinelborcea

Ei au adresat părerile societății, anume că este un număr foarte mare, însă familia lor pare mai unită ca niciodată. Soția lui a mărturisit: „9 copii. Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”. Dintre cei 9 copii, doar 3 sunt ai Valentinei Pelinel și ai lui Cristi Borcea.

Fanii nu au întârziat să reacționeze: „Cea mai mare împlinire si fericire sunt copiii”; „Să vă aducă numai bucurie!”; „Să vă trăiască frumoși și sănătoși!”.

Cristi Borcea are în total 9 copii cu patru femei diferite. Cu prima soție, Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick și gemenii Melissa Antonia și Angelo.

Din căsnicia cu Alina Vidican au rezultat doi copii, George Alexandru și Gloria, iar împreună cu Simona Voiculescu are o fiică, Carolyn Christine. Din 2018 este căsătorit cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii: Milan și gemenele Indira Maria și Rania Maria.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au stabilit reguli clare în creșterea celor trei copii pe care îi au împreună. Deși au o situație financiară foarte bună, cei doi spun că își cresc copiii într-un mod cât mai simplu, învățându-i să aprecieze lucrurile mărunte și să se bucure de ceea ce au.

În trecut, Valentina Pelinel a vorbit cât de implicat este el ca tată.

Recunoaște că soțul ei se ocupă mai mult de partea distractivă, iar ei îi revine sarcina de a face teme cu ei, de a citi împreună și de a se ocupa de tot felul de activități creative.  

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