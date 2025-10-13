Ce sarcini are Cristi Borcea în creșterea copiilor. Valentina Pelinel: „E vocea de bărbat și ascultă altfel”

Valentina Pelinel susține că Cristi Borcea este un tată implicat în creșterea copiilor.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite iar responsabilitatea de părinte pare că nu-l copleșește pe milionar.

Din relația cu Mihaela Borcea, femeia alături de care a stat 23 de ani, Cristi Borcea s-a ales cu trei copii, Patrick și gemenii Melissa și Angelo. Următorul mariaj, cu Alina Vidican, i-a mai adus fostului acționar dinamovist doi: pe George Alexandru și Gloria. El a mai avut o relație extraconjugală, cu avocata Simona Dana Voiculescu, în urma căreia a rezultat al șaselea copil, Andreina Carolyn. Actuala soție, Valentina Pelinel, i-a mai dăruit lui Cristi Borcea un băiat pe nume Milan, dar și două gemene, pe Indira și Rania.

Valentina Pelinel a vorbit cât de implicat este el ca tată. Recunoaște că soțul ei se ocupă mai mult de partea distractivă, iar ei îi revine sarcina de a face teme cu ei, de a citi împreună și de a se ocupa de tot felul de activități creative.

„Încă mai vor să stea cu mine. Sper să fie cât mai lungă perioada. Pe perioada de vacanță, Milan a fost «nevoit», ca să zic așa, să citească, pentru că a avut temă de la școală. A primit ca temă să citească minimum trei cărți în limba engleză și minimum trei cărți în limba română. Și fiind temă, trebuie să o faci. Așa că este o bună practică a școlilor să le dea ca temă să citească. Mai ales în vacanța de vară care este aproape trei luni”, a povestit Valentina Pelinel, scrie Libertatea.

Ea zice că este ajutată de soțul ei în creșterea și educația copiilor.

”La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii. Eu am treburile mele: cu lecții, cu recapitulări în weekend. Că în weekend eu mă uit frumos și pe ce au făcut la școală. Primim acasă toate materialele și vreau să văd ce au făcut în timpul săptămânii. Văd unde greșesc și recapitulăm. Că îmi mai zice Milan: «ok, am făcut temele, dar iar începi și cu recapitularea?». Îi spun că trebuie să se bucure că eu am răbdare și stau cu el, că eu vreau să-l ajut de fapt. Am noroc că nu au încă fetițele teme. Sunt la clasa 0. Au într-adevăr activități multe, dar ne descurcăm. Mai ales în weekend când suntem acasă. Chiar avem cel mai mult timp pentru ei”, a mai povestit Valentina Pelinel.