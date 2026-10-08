Cove a câștigat concursul pentru șefia Teatrului „Ion Creangă” din București. Ce notă a primit fosta vedetă TV

Gabriel Petre Coveșeanu, cunoscut publicului drept Cove, a câștigat concursul pentru postul de manager al Teatrului „Ion Creangă” din București. Actorul și prezentatorul TV a obținut nota 8,55 pentru proiectul de management.

Cove a câștigat concursul pentru șefia Teatrului „Ion Creangă”. Foto: Facebook

Rezultatul a fost anunțat de Primăria Municipiului București, după finalizarea procedurii de evaluare a proiectului depus de Coveșeanu.

Potrivit regulamentului concursului, obținerea unei note de cel puțin 7 permite încheierea unui nou contract de management, în condițiile prevăzute de lege.

Teatrul „Ion Creangă” este una dintre cele patru instituții de cultură pentru care Primăria Capitalei a început în septembrie procedurile pentru ocuparea funcțiilor de manager.

În aceeași etapă sunt incluse Teatrul de Animație „Țăndărică”, Opera Comică pentru Copii și Teatrul „Excelsior”.

În subordinea Primăriei Municipiului București se află în total 15 teatre, iar până la sfârșitul anului urmează să fie organizate concursuri și pentru celelalte instituții.

Pentru Teatrul Metropolis, Teatrul Evreiesc de Stat și Teatrul Dramaturgilor Români, candidații își pot depune documentele până la 30 octombrie, ora 13:30.

Dosarele și proiectele de management trebuie depuse fizic la sediul Primăriei Municipiului București din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. După încheierea perioadei de înscriere urmează evaluarea proiectelor și susținerea acestora de către candidați.

Rezultatele finale pentru aceste concursuri sunt programate să fie afișate pe 3 decembrie.

Actorul Gabriel Coveşeanu a fost numit manager interimar al Teatrului Ion Creangă din Bucureşti la începutul lunii august 2018, potrivit site-ului instituţiei.

Absolvent al Academiei de Teatru şi Film „I.L.Caragiale”, Facultatea de Teatru, Gabriel Coveşeanu s-a alăturat echipei Teatrului Ion Creangă în anul 1997, actorul interpretând în cei peste douăzeci de ani petrecuți pe scenă roluri dintre cele mai diverse, sub îndrumarea unor regizori precum: Cornel Todea, Boris Petroff, Cezarina Udrescu, Attila Vizauer, Sorana Coroamă-Stanca, Theo Herghelegiu sau Octavian Jighirgiu.

În paralel cu activitatea susţinută în teatrul pentru public, Gabriel Coveşeanu s-a remarcat şi în calitate de prezentator TV, acesta prezentând o serie de emisiuni de divertisment de succes, se arată pe site-ului Teatrului „Ion Creangă“.