Neil Sedaka, unul dintre cei mai de succes cântăreți și compozitori ai primilor ani ai rock ’n’ roll-ului, a murit la vârsta de 86 de ani. Artistul, cunoscut pentru hituri precum „Breaking Up Is Hard to Do” și „Laughter in the Rain”, s-a stins din viață vineri.

„Familia noastră este devastată de dispariţia bruscă a iubitului nostru soţ, tată şi bunic, Neil Sedaka. O adevărată legendă a rock and roll-ului, o sursă de inspiraţie pentru milioane de oameni, dar, mai presus de toate, pentru noi, cei care am avut norocul să-l cunoaştem, un om extraordinar care ne va lipsi profund”, au transmis apropiații săi într-un comunicat, potrivit BBC.

Nu au fost oferite alte detalii privind cauza decesului.

Născut în Brooklyn, într-o familie modestă, Sedaka a arătat de timpuriu o înclinație pentru muzică. Absolvent al prestigioasei școli Juilliard, el a devenit rapid una dintre vocile definitorii ale perioadei post-Elvis și pre-Beatles, la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960.

În colaborare cu textierul și prietenul său din copilărie, Howard Greenfield, a compus o serie de piese care au surprins inocența adolescenței americane, precum „Happy Birthday Sweet Sixteen”, „Calendar Girl” și „Oh! Carol” – melodie inspirată de iubita sa din liceu, viitoarea mare compozitoare Carole King.

După o perioadă de declin în anii ’60, artistul a cunoscut o revenire spectaculoasă în anii ’70, cu hituri precum „Laughter in the Rain” și „Bad Blood”. Piesa sa „Love Will Keep Us Together”, reinterpretată de duo-ul Captain & Tennille, a ajuns pe primul loc în topuri în 1975, consolidându-i statutul de compozitor de prim rang.

Neil Sedaka a rămas activ pe scenă până la o vârstă înaintată. Chiar și după ce a trecut de 80 de ani, susținea zeci de concerte anual, demonstrând o energie și o pasiune rar întâlnite.

Moartea sa marchează dispariția uneia dintre ultimele figuri emblematice ale generației de aur a rock ’n’ roll-ului.