Video A murit Neil Sedaka, celebrul cântăreț și autor al hiturilor „Oh! Carol” și „Breaking Up Is Hard to Do”. Avea 86 de ani0
Neil Sedaka, unul dintre cei mai de succes cântăreți și compozitori ai primilor ani ai rock ’n’ roll-ului, a murit la vârsta de 86 de ani. Artistul, cunoscut pentru hituri precum „Breaking Up Is Hard to Do” și „Laughter in the Rain”, s-a stins din viață vineri.
„Familia noastră este devastată de dispariţia bruscă a iubitului nostru soţ, tată şi bunic, Neil Sedaka. O adevărată legendă a rock and roll-ului, o sursă de inspiraţie pentru milioane de oameni, dar, mai presus de toate, pentru noi, cei care am avut norocul să-l cunoaştem, un om extraordinar care ne va lipsi profund”, au transmis apropiații săi într-un comunicat, potrivit BBC.
Nu au fost oferite alte detalii privind cauza decesului.
Născut în Brooklyn, într-o familie modestă, Sedaka a arătat de timpuriu o înclinație pentru muzică. Absolvent al prestigioasei școli Juilliard, el a devenit rapid una dintre vocile definitorii ale perioadei post-Elvis și pre-Beatles, la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960.
În colaborare cu textierul și prietenul său din copilărie, Howard Greenfield, a compus o serie de piese care au surprins inocența adolescenței americane, precum „Happy Birthday Sweet Sixteen”, „Calendar Girl” și „Oh! Carol” – melodie inspirată de iubita sa din liceu, viitoarea mare compozitoare Carole King.
După o perioadă de declin în anii ’60, artistul a cunoscut o revenire spectaculoasă în anii ’70, cu hituri precum „Laughter in the Rain” și „Bad Blood”. Piesa sa „Love Will Keep Us Together”, reinterpretată de duo-ul Captain & Tennille, a ajuns pe primul loc în topuri în 1975, consolidându-i statutul de compozitor de prim rang.
Neil Sedaka a rămas activ pe scenă până la o vârstă înaintată. Chiar și după ce a trecut de 80 de ani, susținea zeci de concerte anual, demonstrând o energie și o pasiune rar întâlnite.
Moartea sa marchează dispariția uneia dintre ultimele figuri emblematice ale generației de aur a rock ’n’ roll-ului.