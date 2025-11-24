Cel mai mic fiu al Angelinei Jolie a apărut cu un nou look, care amintește de mama sa în anii '90

Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, Knox Jolie-Pitt, a apărut cu un nou look care amintește de coafura mamei sale la începutul anilor 1990.

Recent, Knox a fost văzut cu părul vopsit într-un roz aprins. Băiatul poartă părul scurt, pe care îl aranjează cu gel, scrie Kino Lux.

Noul look al lui Knox a fost completat cu pantaloni colorați și un pulover verde. Iar acest pulover este o adevărată ”bijuterie”. Costă doar 25 de dolari și se vinde în secțiunea de îmbrăcăminte pentru femei a magazinului Target.

Practic, Knox a repetat coafura lui Angie din 1997. Atunci ea tocmai jucase un rol în filmul „Imaginând pe Dumnezeu”.

Pentru acest film, Jolie s-a tuns și și-a aranjat părul în „arici” cu gel, la fel ca fiul ei cel mic acum. Cu amendamentul că Angelina nu a îndrăznit atunci să se vopsească în roz.

Actrița Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani se află în proces de divorț cu Brad Pitt, privind vânzarea participațiilor sale la crama Château Miraval din Franța, pe care cei doi o dețineau împreună.

„Evenimentele care au dus la nevoia mea de a mă despărți de fostul meu soț au fost dificile din punct de vedere emoțional pentru mine și pentru copiii noștri. După ce am intentat divorțul, i-am lăsat lui controlul asupra caselor noastre din Los Angeles și de la Miraval, fără compensație, sperând că acest lucru îl va face mai calm în relațiile cu mine după o perioadă dificilă și traumatică”, a scris actrița.

Deși Jolie nu a intrat în detalii despre motivele divorțului, presa internațională reamintește că actrița a depus cererea de separare în 2016, după un incident petrecut în timpul unui zbor privat, când Pitt ar fi fost agresiv verbal și fizic. Actorul, în vârstă de 61 de ani, a negat acuzațiile.

Procesul dintre cei doi continuă, iar disputa privind Château Miraval rămâne una dintre cele mai complexe și sensibile etape ale despărțirii lor.