Cu ce înlocuiește PRO TV emisiunea lui Cătălin Măruță din 9 februarie 2026

După 18 ani în care emisiunea moderată de Cătălin Măruță a fost un reper al după-amiezilor la PRO TV, postul anunță schimbări majore în grilă. Începând de luni, 9 februarie 2026, publicul va vedea noi producții, iar accentul se mută pe seriale și povești dramatice.

Emisiunea lui Cătălin Măruță a fost scoasă din grila PRO TV, iar intervalul orar este ocupat de două producții noi. De la ora 14:00, telespectatorii vor putea urmări „La marginea lumii”, iar de la ora 15:00 intră în program serialul turcesc „Leyla”, difuzat exact în intervalul în care era transmis până acum show-ul prezentatorului.

„Leyla” este o dramă intensă care aduce în prim-plan o poveste de viață dureroasă, centrată pe copilăria personajelor principale, Leyla și Civan. Serialul urmărește începuturile lor marcate de pierdere, abandon și lipsuri, conturând un univers dur, în care cei doi copii sunt nevoiți să supraviețuiască în condiții extreme.

În primele episoade, telespectatorii vor descoperi un decor puternic, cu impact vizual. Leyla și Civan trăiesc într-un spațiu ce imită o groapă de gunoi, înconjurați de resturi și obiecte distruse. Deși imaginile par extrem de realiste, scenele au fost filmate pe un platou special amenajat, unde echipa de producție a recreat cu atenție atmosfera unei zone sărace, asemănătoare unei favele.

Regizorii au folosit lumina, cromatica și detaliile de decor pentru a accentua dramatismul, iar costumele murdare și machiajul discret au contribuit la autenticitatea imaginilor. Totul este gândit pentru a transmite sentimentul constant de pericol și fragilitate care domină copilăria personajelor.

Leyla este o fetiță rămasă fără tată și respinsă de mama vitregă, în timp ce Civan, fiul biologic al acesteia, trăiește fără să-și cunoască adevărata identitate. În ciuda condițiilor dure în care cresc, între cei doi se dezvoltă o relație profundă, bazată pe protecție, solidaritate și sprijin reciproc.