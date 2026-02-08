Cătălin Măruță, mesaj emoționat după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „În viață alergăm mult după reușite...”

Cătălin Măruță și-a surprins fanii cu un mesaj emoționant și cu o imagine în care apare alături de soția sa și cei doi copii. Prezentatorul TV a ținut să sublinieze cât de importantă este familia în viața lui.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a scris Măruță pe Facebook.

După aproape două decenii, emisiunea lui Cătălin Măruță a părăsit grila PRO TV, iar prezentatorul a transmis prin mesajul său că, dincolo de succes și aplauze, familia rămâne cel mai important sprijin.

PRO TV a anunțat schimbări majore în grila de programe. Începând de luni, 9 februarie 2026, intervalul orar în care era difuzată emisiunea lui Măruță va fi ocupat de două producții noi: „La marginea lumii”, de la ora 14:00, și serialul turcesc „Leyla”, de la ora 15:00.