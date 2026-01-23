Andra, în lacrimi, în emisiunea „La Măruță”: „Se termină un capitol frumos, ați fost alături de familia noatră în momente importante din viață”

Invitată vineri, 23 ianuarie, în emisiunea „La Măruță” pentru a vorbi despre noul sezon Românii au talent, Andra a trăit un moment încărcat de emoție și a izbucnit în lacrimi.

Discuția a început cu lansarea sezonului difuzat de la ora 20:30 pe PRO TV și VOYO, însă conversația a alunecat rapid spre subiectul care a marcat întreaga echipă: finalul emisiunii La Măruță, potrivit ProTV.

După 18 ani de emisie, show-ul se pregătește să își ia la revedere de la telespectatori pe 6 februarie, încheind aproape două decenii în care platoul a devenit un spațiu al confesiunilor, al întâlnirilor memorabile și al momentelor care au ajuns în casele și inimile telespectatorilor.

„Ați fost extraordinari ca familie”

În timpul discuției, Andra n-a putut să-și stăpânească lacrimile.

„Este ceva peste care nu pot să cred! Vreau să transmit echipei La Măruță toate dragostea și tot respectul. Ați fost extraordinari ca familie, ați devenit o a doua familie pentru noi. De la mine, aveți Golden Buzz pe viață”, a spus soția lui Cătălin Măruță.

Artista a continuat:

„Îmi cer scuze că plâng. Nu mi-am propus să fac asta. Viața merge mai departe. Sunt sigură că, oriunde veți ajunge, veți face lucruri frumoase. Se termină un capitol frumos, ați fost alături de familia noatră în momente importante din viață. M-au copleștit toate emoțiile„.

Au venit și reacțiile: mesaje de apreciere, mulțumiri și amintiri împărtășite, semn al legăturii puternice formate de-a lungul anilor între echipă și invitați.

Deși finalul emisiunii marchează închiderea unei etape importante, atmosfera nu a fost una de adio, ci de continuitate. Sentimentul dominant a fost acela că poveștile și oamenii care au construit „La Măruță” vor merge mai departe, chiar dacă în alte forme, potrivit sursei citate.

Pe 6 februarie, cortina se va trage peste unul dintre cele mai longevive și îndrăgite programe TV, însă spiritul său – cel al unei familii unite – rămâne în memoria publicului și a celor care i-au trecut pragul.