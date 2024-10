Adrian Alexandrov, dezvăluri despre începutul relației cu Elena Udrea. Ce subiect a evitat omul de afaceri la podcastul lui Bursucu

Partenerul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a povestit la podcastul lui Bursucu despre relația cu fostul ministru. Subiectul infidelitate nu a fost printre preferatele lui.

Cei doi sunt împreună de 8 ani și au o fetiță de șase ani. Povestea celor doi a început la o conferință în anul 2015, dar prima lor interacțiune a fost abia un an mai târziu.

Adrian Alexandrov a mărturisit că prima dată când a văzut-o nu a avut curajul să o abordeze. Acesta a povestit că s-au mai întâlnit la o sală de fitness, dar nici acela nu a fost momentul când au început să vorbească.

În 2016, bărbatul a prins curaj să se apropie de Elena Udrea într-un restaurant. În timpul conversației, după spusele bărbatului, femeia i-ar fi mărturisit că-l observase și la sala unde mergeau amândoi. Adrian i-a dat o carte de vizită, pe care Elena a folosit-o și i-a dat un mesaj. Din acel moment cei doi au început întâlnirile care au dus la o relație de durată.

„Vorbeam amândoi la persoana a doua și a spus o chestie cu care mi-a atras atenția: «Nu te-am mai văzut la sală» și am spus că nu mai vin, pentru că nu am permis o perioadă (…) Nu aveam nicio carte de vizită la mine, m-am scuzat, dar aveam biroul foarte aproape (…) La câteva zile după, am început să vorbim. Mi-a dat ea un mesaj”, a mai povestit Alexandrov.

În timpul podcastului, gazda i-a adresat o întrebare mai sensibilă, legată de infidelitate. Invitatul a încercat să evite să răspundă exact, lăsând loc de interpretare. „Dacă am căzut în ispită în toată perioada asta? Dacă poți defini ce înseamnă ai căzut în ispită…”, a spus Adrian Alexandrov. Gazda l-a întrebat dacă s-a mai uitat și la alte femei. „Pe stradă toată lumea se uită, aș fi ipocrit să zic că nu”, a adăugat el. Acesta nu a mai continuat și cu detalii.

Cei doi sunt și logodiți din anul 2019 și poartă verighetele, deși nu au făcut cununia religioasă.