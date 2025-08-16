Elena Udrea și familia, la un pas de tragedie. S-au întâlnit cu un urs la cabana de la munte. Au fost momente de panică

Fostul ministru Elena Udrea a povestit clipele de panică prin care a trecut în vacanța petrecută la Sinaia, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva. Familia s-a trezit față în față cu un urs sălbatic, în timp ce aceștia se aflau în cabană. Au scăpat cu ajutorul unui câine.

Fostul ministru Elena Udrea și familia sa au avut parte de un moment terifiant în timp ce se aflau într-o cabana din Sinaia. Un urs s-a apropiat amenințător, riscând să îi pună în pericol.

Weekendul acesta, Elena Udrea, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva, a mers într-o vacanță la munte, la Sinaia. Relaxarea familiei a fost însă tulburată de apariția unui urs pe proprietatea unde erau cazați. Pericolul a fost înlăturat de Igor, un câine de numai 8 luni, care a dat dovadă de un curaj impresionant, reușind să alunge animalul sălbatic. Udrea a povestit întregul episod pe rețelele pagina ei de Facebook, unde a evidențiat reacția promptă a patrupedului.

Adrian Alexandrov a povestit, în exclusivitate pentru fanatik.ro, momentele de panică trăite de Elena Udrea, în timpul nopții petrecute în Sinaia.

„A coborât lângă cabana la care am stat peste noapte, dar câinii au reușit să îl alunge. Eu nu (n.r. m-am speriat), fetele da”, a declarat Adrian Alexandrov, după ce au fost atacați de un urs.

„Eva si Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, este postarea făcută de Elena Udrea pe rețelele de socializare.

Unde s-a întâmplat incidentul care ar fi putut transforma vacanța într-o tragedie

Potrivit sursei citate, Elena Udrea și familia sa au ales să petreacă în Cabana Stâna Târle din Sinaia, o locație montană situată la 1600 m altitudine, în apropierea pârtiilor de schi „Drum de Vară” și „Târle”.

Pentru perioada 17–18 august 2025, tariful pentru o noapte de cazare pentru 2 adulți și un copil a fost de 4.090 lei, echivalentul a aproximativ 830 de euro, conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al unității. Dacă luăm în calcul cel puțin 3 nopți de cazare, costurile se ridică la 12.270 lei, adică aproximativ 2.490 de euro.

Cabana dispune de 5 dormitoare și facilități precum acces direct la pârtii, terasă, bar, saună și Wi-Fi gratuit. De asemenea, oaspeții pot beneficia de un jacuzzi și o bucătărie complet utilată.

După eliberare, Elena Udrea a revenit la activitățile de care îi era cel mai dor: ieșirile cu familia și vacanțele

Elena Udrea revine în atenția publicului cu o apariție de senzație, la doar câteva luni după eliberarea din penitenciar. Fosta ministră de la Turism a fost surprinsă la o plimbare prin centrul Capitalei.

Elena Udrea nu pierde vremea după eliberare. După anii dificili petrecuți în detenție, departe de fiica și partenerul său, aceasta pare hotărâtă să recupereze timpul pierdut, bucurându-se de fiecare moment alături de cei apropiați.

După ce a ieșit din penitenciar, Elena Udrea a preferat să stea în umbră, evitând declarațiile publice și atenția presei. Totuși, ultimele sale apariții, tot mai dese și bine gândite, par să anunțe o revenire, nu neapărat în politică, ci în viața publică. Cu un look nou și o atitudine calculată, ea pare să își construiască cu atenție o nouă etapă, trăindu-și libertatea cu un strop de discreție.