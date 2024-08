Biografia lui Britney Spears se îndreaptă spre marele ecran. Studioul Universal a cumpărat drepturile de ecranizare

Volumul de memorii lansat de Britney Spears în 2023, „The Woman in me", va fi ecranizat de către studioul Universal Pictures, care a cumpărat recent drepturile pentru cartea lansată de vedeta pop. Pelicula se află în etapa de pregătire, a anunțat studioul.

Jon Chu, regizorul filmului "Crazy Rich Asians", a fost ales pentru a aduce la viață cartea biografică lansată de artistă anul trecut, potrivit Agerpres.

Filmul se va baza pe volumul de memorii "The Woman in me", publicat în octombrie 2023 și care s-a vândut în peste 2,5 milioane de copii doar în Statele Unite.

Universal a câștigat "o licitație foarte competitivă" pentru drepturile de ecranizare, iar producătorul musicalului "La La Land", Marc Platt, ar urma să coordoneze acest proiect cinematografic.

"Lucrez la un proiect secret cu Marc Platt. El a făcut întotdeauna filme care au ajuns să fie preferatele mele", a anunțat Britney Spears.

„The Woman in me”

Autobiografia "The Woman in Me" i-a permis cântăreţei americane să îşi revendice istoria, odată eliberată de tutela care i-a reglementat fiecare aspect al vieţii timp de 13 ani.

Vedeta relatează în acea carte bătălia dusă în instanţă cu propria familie şi nu a ascuns niciun detaliu: de la copilăria petrecută în sărăcie în umbra unui tată alcoolic, la relaţia amoroasă cu Justin Timberlake şi până la hărţuirea sa de către paparazzi.

Ea a dezvăluit că Justin Timberlake a presat-o să facă un avort în timpul relaţiei lor.

După declinul din 2007, cântăreaţa americană a fost plasată sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, care i-a controlat banii şi viaţa privată, chiar dacă vedeta pop a susţinut o serie de concerte în Las Vegas.