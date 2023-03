Archiducesa de Habsbourg-Lorena și soția disidentului Alexei Navalnîi, împreună la Oscaruri

Filmul documentar „Navalny”, despre liderul opoziției din Rusia, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun documentar lungmetraj.

În marea seară a decernării premiilor Oscar, în prim-plan s-a aflat și documentarul ”Navalny”, care urmărește povestea opozantului rus și fostului candidat la prezidențiale Aleksei Navalnîi. Documentarul a câștigat premiul pentru ”Cel mai bun film documentar”, dar mai puțini știu că unul dintre producători este o tânără cu sânge albastru, în persoana arhiducesei Gloria de Habsbourg-Lorena.

Archiducesa de Habsbourg-Lorena, producător asociat al documentarului

Fiica cea mică a Arhiducelui Karl de Habsburg-Lorena și a Francescăi Thyssen-Bornemisza a participat la cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar, care a avut loc duminică la Dolby Theatre din Los Angeles. Arhiducesa Gloria a văzut, la doar 23 de ani ai săi, cum ”Navalny”, al cărui producător asociat este, a câștigat prețioasa statuetă pentru cel mai bun film documentar.

În ianuarie, Gloria de Habsburg-Lorena a anunțat public că face parte din proiect: "Documentarul ”Navalny” are premiera astăzi la Festivalul de Film Sundance, în cadrul proiecției lor secrete! Este o onoare să fac parte din acest proiect și să lucrez cu acest grup incredibil de talentat: de la regizorii de excepție la echipa care lucrează neobosit în jurul lui Alexei, care a condus Fundația Anticorupție, până la geniile din spatele Bellingcat", a explicat ea la acea vreme. "Acest film descrie o serie de evenimente atât de lipsite de sens, încât nicio ficțiune nu le-ar fi putut scrie. Aceasta este o poveste care trebuie să fie auzită pe scară largă și trebuie să urmeze o conversație", a subliniat Gloria, care a petrecut aproape un an și jumătate lucrând cu Navalny.

→ Imaginea 1/3: arhiducesa Gloria de Habsbourg-Lorena

Gloria de Habsbourg-Lorena s-a mutat apoi la Londra, unde, din mai până în septembrie 2022, a preluat din nou rolul de producător asociat la The Othrs, o companie de creație media condusă de Jehane Noujaim și Karim Amer, regizorii filmului "The Great Hack: The Cambridge Analytica Affair", lansat în 2019.

Foarte mândră de ea, familia i-a transmis Gloriei mesaje de felicitare. ”Iubita mea fiică, Gloria, este producătorul asociat al celui mai bun documentar premiat cu Oscar, NAVALNY ! Nu aș putea fi mai mândru de ea!!! Dincolo de orice descriere, cât de important este acest film! Eliberați-l pe Navalnîi și haideți să vedem niște schimbări la Kremlin!”, a transmis, via Instagram, mama sa, FrancescaThyssen-Bornemisza.

Și fratele ei, Arhiducele Ferdinand, s-a grăbit să o felicite pe rețelele de socializare. "Vreau ca toată lumea să știe. Aceasta este sora mea, Gloria. Are 23 de ani. Este cea mai inteligentă persoană pe care o cunosc. O admir și o iubesc foarte mult", a mărturisit tânărul, un pilot profesionist de curse, înainte de a adăuga: "Tocmai a câștigat un Oscar! Nu-mi vine să cred".

Mesajul emoționant al soției lui Navalnîi, chiar de pe scena Oscarurilor

În urmă cu un an, Gloria de Habsbourg-Lorena nici nu și-ar fi imaginat că se va afla la o astfel de gală de prestigiu. Dar iată că ea a făcut parte din echipa câștigătoare a documentarului realizat de CNN Films în colaborare cu studiourile Warner Bros.

Regizat de canadianul Daniel Roher, ”Navalny” descrie soarta extraordinară a lui Alexei Navalnîi, opozantul numărul unu al Kremlinului, încarcerat de doi ani în Rusia. În momentul anunțării premiului, regizorul Daniel Roher a urcat pe scenă și i-a dedicat trofeul lui Navalnîi și ”tuturor deținuților politici din lume”. ”Alexei, lumea nu a uitat mesajul tău vital pentru noi toți. Nu putem, nu trebuie să ne fie teamă să ne opunem dictatorilor și autoritarismului, oriunde aceștia își ridică capul”, a spus Roher.

→ Imaginea 1/5: Iulia Navalnaia la Oscaruri

Acesta a fost urmat de soția opozantului, Iulia Navalnaia, care a transmis și ea un mesaj: "Soțul meu este în închisoare doar pentru că a spus adevărul. Soțul meu este în închisoare doar pentru că apără democrația. Alexei, visez la ziua în care vei fi liber și țara noastră va fi liberă. Rămâi puternic, dragostea mea".

Alexei Navalnîi a fost arestat în ianuarie 2021, la întoarcerea din Germania, unde s-a recuperat după otrăvirea cu agent neurotoxic pe care a pus-o pe seama Kremlinului. El a primit o pedeapsă de 2 ani și jumătate pentru încălcarea eliberării condiționate, iar anul trecut a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudă și sfidare a instanței.

FOTO: Profimedia