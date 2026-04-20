Andreea Bălan s-a căsătorit cu Victor Cornea. Tatăl artistei nu a fost prezent

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit la Primăria Voluntari, după o relație făcută publică în vara anului 2023. Tatăl artistei nu a fost prezent la ceremonie.

„DA, din tot sufletul, cu iubire pentru todeauna”, a transmis artista într-o postare pe Instagram.

Cei doi au fost surprinși de Click! la eveniment, Victor Cornea fiind fotografiat purtând un costum elegant negru, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea Bălan a ales o rochie albă, cu umerii descoperiți.

La ceremonie au fost prezente și domnișoarele de onoare, îmbrăcate în rochii roz, care au însoțit-o pe artistă în acest moment special.

Tatăl vedetei nu a fost prezent la cununia civilă a fetei sale, în ciuda momentului de reconciliere publică de la concertul Andreei Bălan de la Sala Palatului. În schimb, mama artistei i-a fost aproape, susținând-o în acest moment important.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cunoscut prima dată în mediul online. Potrivit declarațiilor artistei, primul contact ar fi avut loc printr-un mesaj pe rețelele sociale, care a dus ulterior la o primă întâlnire în viața reală.

Întâlnirea lor s-a dovedit decisivă, cei doi petrecând împreună mai multe ore încă de la început. Andreea Bălan a povestit ulterior că prima lor discuție s-a întins pe durata unei zile întregi, iar chimia dintre ei a fost evidentă încă de la acel moment.

Artista a mărturisit în mai multe interviuri că relația a evoluat rapid și natural, cei doi descoperind că au o conexiune puternică și valori comune. În declarațiile sale, solista a sugerat chiar că legătura lor a fost una „dincolo de timp”, descriind relația ca fiind una profundă și stabilă încă de la început.

