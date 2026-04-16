Disneyland, așteptări vs realitate: „Nu am văzut atâta lume pe stradă decât la Revelion!”

Fosta jurnalistă Diana Pârvu s-a arătat dezamăgită de experiența la Disneyland Paris, relatând mai multe situații neplăcute. De asemenea, prezentatoarea TV Simona Gherghe și-a exprimat opiniile despre această experiență în mediul online.

Disneyland Paris este un complex situat în orașul Marne-la-Vallée, la aproximativ 32 de kilometri de centrul Parisului.

Acesta include două parcuri tematice, șapte hoteluri deținute de Disney, două centre de conferințe, un teren de golf, o arenă și un complex de shopping, restaurante și divertisment. Deschis pe 12 aprilie 1992, complexul este operat de Disney Experiences, o divizie a The Walt Disney Company.

Diana Pârvu și familia ei au ajuns în celebrul parc Disneyland Paris cu așteptări uriașe, dar realitatea i-a lovit din plin.

„Nu am văzut atâta lume pe stradă decât la Revelion!” povestește ea. Cozile sunt peste orice imaginație, iar zonele populare devin rapid sufocate. Spațiul dedicat Elsei, unul dintre cele mai căutate de copii, este „mult prea mic pentru câtă lume vine acolo”. Momentul care a schimbat complet experiența?

După o lungă așteptare la celebra atracție Frozen Ever After, barca s-a stricat, iar zeci de oameni au rămas în interior așteptând.

Familii întregi, copii obosiți, părinți fără răspunsuri. Tot ce se auzea prin stație din 5 în 5 minute era că lucrează să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp. Unii s-au așezat direct pe jos, cu cei mici în brațe, așteptând să se rezolve problema.

„Nu ni se spunea nimic clar. Nu știam cât durează. La un moment dat am cedat și am ieșit pe ușa de urgență”, spune Diana Pârvu care a mers la Disneyland Paris cu un scop precis: să-ifacă cel mai frumos cadou de ziua fetiței sale, Jacqueline, la împlinirea celor 5 anișori.

Dar șocurile nu se opresc la organizare. Prețurile din parc sunt uriașe. Mâncarea este descrisă de Diana ca fiind „fix cât să nu mori de foame”, iar suvenirurile ating niveluri greu de justificat. O rochiță de prințesă este între 70 și 250 de euro.

Simona Gherghe atenționează părinții să fie bine antrenați atunci când optează pentru o excursie la Disneyland cu copiii. Vedeta TV a făcut un review sincer după două zile petrecute acolo.

