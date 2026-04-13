Pepe a devenit tată pentru a patra oară. Soția sa a născut o fetiță în a doua zi de Paște: „Astăzi, Dumnezeu ne-a binecuvântat”

Pepe și soția sa, Yasmine, trăiesc momente de mare bucurie după ce au devenit părinți în a doua zi de Paște. Yasmine a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, al doilea copil al cuplului. Pepe are acum 4 copii, cu două femei. De-a lungul timpului, artistul a vorbit deschis despre rolul de tată, mărturisind că fiecare etapă din viața copiilor săi are un farmec aparte.

Cântărețul a anunțat vestea pe rețelele de socializare, alături de fotografii din spital, în care apar mama și nou-născuta Jessica.

„Hristos a Înviat! Astăzi, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina, mămică, și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a transmis artistul, într-un videoclip publicat pe Instagram Stories.

Fetița, care va purta numele Jessica, este cel de-al doilea copil al cuplului, după Pepe Jr. În același timp, este al patrulea copil din viața artistului. Pepe mai are două fete, Maria și Rosa, din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă.

De-a lungul timpului, Pepe a vorbit deschis despre rolul de tată, mărturisind că fiecare etapă din viața copiilor săi are un farmec aparte. Artistul spunea că se simte împlinit atât pe plan personal, cât și profesional și că își dorește, în primul rând, sănătate și momente frumoase alături de familie.

„În momentul de față, suntem extrem de relaxați și de fericiți cu lucrurile echilibrate din viața noastră, suntem bine toți, iar eu sunt tare mândru de tot ceea ce înseamnă evoluția și creșterea copiilor. Și în carieră lucrurile merg foarte bine, așa că tot ce îmi mai doresc este să fim sănătoși și să ne bucurăm de toate momentele astea frumoase împreună”, a declarat Pepe mai demult, în cadrul unui interviu pentru revista VIVA!.