Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Daniel Băluță critică promisiunile „golite de sens” ale lui Ciucu: „Cea mai gravă problemă pe care o are este că se plânge non-stop”

Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță îl critică dur pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru „promisiuni golite de sens” și „plângeri non-stop”, subliniind diferențele majore de opinie și lipsa de acțiune concretă în rezolvarea crizei apei calde și a căldurii, care afectează mai mult de jumătate dintre locuitorii sectorului. Edilul avertizează că subvențiile reprezintă 60% din bugetul Primăriei Capitalei, iar salariile exagerate ale angajaților municipali risipesc resurse importante.

Despre lucrările la Planșeul Unirii, Băluță estimează că se vor încheia cu cel puțin 4-5 luni înainte de termenul prognozat, grație unei planificări eficiente și alocării corecte a bugetului.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. FOTO: Facebook
Daniel Băluţă, a explicat, la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV, că nu se află în conflict cu primarul general Ciprian Ciucu, deşi recunoaşte că „există nişte diferenţe majore de opinie” privind modul de administrare a Capitalei și rezolvarea problemelor cetăţenilor.

„Domnul primar general este dezorientat, este debusolat, dovedind că angajamentele pe care şi le-a luat în faţa cetăţenilor în alegeri au fost nişte simple promisiuni, sunt golite de sens. Practic, întreaga campanie a dânsului nu a fost altceva decât o butaforie”, a susţinut Băluţă.

Prioritate: dreptate pentru bucureşteni

Edilul a subliniat că prioritatea sa rămâne nevoia bucureştenilor și aplicarea unor măsuri concrete: „Chiar nu sunt în conflict şi, în general, nu sunt o persoană conflictuală. Însă, din păcate, există nişte diferenţe majore de opinie. În timp ce am ales să fiu consecvent nevoilor pe care bucureştenii le au astăzi – şi aţi văzut deja iniţiativa civică pe care am luat-o, nu primeşti, nu plăteşti, raportându-ne la termoficare (…) tot aşa am ales să susţin lucrurile care sunt utile pentru oameni”.

Băluţă a criticat lipsa de acţiune a primarului general în domenii esenţiale: „Cea mai mare problemă este aceasta a dreptăţii. Evident nu poate să producă apă caldă şi căldură în două luni de la alegeri, este lipsit de raţiune să soliciţi cuiva un astfel de lucru, dar dreptate trebuie să facă oamenilor. Nu este normal să plătim pentru ceea ce nu primim. Era primul lucru pe care trebuia să-l facă.”

„Cea mai gravă problemă este că se plânge non-stop”

În opinia lui Băluţă, Ciprian Ciucu „se plânge non-stop”, în loc să iniţieze reforme. 

„Sunt absolut surprins de faptul că dânsul găseşte situaţii ieşite din comun. Se plimbă peste tot unde sunt colegii lui şi îşi critică propriii colegi. În loc să-şi asume şi să aibă un comportament vertical, să ne demonstreze că este un luptător, este căzut înainte să înceapă mandatul. În niciun caz nu avem un conflict”, a declarat Băluță. 

Primarul Sectorului 4 a arătat că problemele reale ale Capitalei, precum subvenţiile excesive și salariile mari din administrație, necesită măsuri urgente.

„De aceea i-am cerut domnului Ciucu să înceapă imediat reformele, pentru că trebuie să reducem cheltuielile cu salarizarea de la 15 milioane de euro pe lună, cât sunt în momentul acesta, la 5 milioane euro pe lună, maximum. Atâta sunt salariile, deci este ceva înfiorător, şi trebuie sa fim corecţi cu oamenii. Nu sunt Bolojan (…) domnul Ciucu a cerut să crească valoarea biletului de la 3 lei la 5 lei. Treaba asta ar fi adus un plus societăţii de transport de 100 de milioane de lei. Păi cum să votez, când doar dacă dânsul ar fi comasat Proedus, Arcub şi CreArt, cu Direcţia de Cultură, cu Direcţia de presă, cu Centrul Cultural Lumina, care au 224 de angajaţi şi în plus cheltuieli pe paranghelii şi alte chestiuni de genul ăsta de peste 100 de milioane de lei, economia ar fi fost undeva la 250-300 de milioane de lei. Cum putem să facem pe spatele oamenilor din Bucureşti reformă când trebuie să ne uităm un pic în grădina noastră?”, a spus el. 

Citește și: Ce aduce nou proiectul PSD București privind facturile la apă caldă și căldură. Principala prevedere există deja în contracte

Sectorul 4, afectat de lipsa apei calde și a căldurii

Băluţă a mai arătat că peste jumătate dintre locuitorii Sectorului 4 sunt afectaţi de lipsa apei calde și a căldurii: „Sectorul 4 şi Sectorul 3 sunt cele mai afectate de această criză reală a apei calde şi a căldurii. Mai mult de jumătate din cetăţenii Sectorului 4 sunt afectaţi de ani de zile şi sunt un om foarte corect, e important să fim corecţi pe această problemă. De aceea, este timpul să spunem stop, este timpul să facem dreptate oamenilor şi să punem presiune în felul acesta pe autorităţi. Să schimbe mai repede ţevile, să fuzioneze Termoenergetica cu Elcen şi pentru Guvernul României să asigure o finanţare corectă pentru bucureşteni, pentru că ei dau mai mult de 25% din Produsul Intern Brut al României.”

Planşeul Unirii, finalizat înainte de termen

Despre lucrările de la Planşeul Unirii, Băluţă a spus că acestea se vor încheia înainte de termen. 

„Planşerul de la Unirii, lucrarea se derulează conform graficului de execuţie. (…) Planşeul se va termina la sfârşitul anului acesta, cel mai târziu în primăvara anului următor, cu cel puţin 4-5 luni înainte de termenul prognozat. Avem un dialog constructiv pentru asigurarea resurselor în actualul buget al României, respectiv în programul Anghel Saligny în interiorul coaliţiei. Este o urgenţă pentru Bucureşti, pentru România, pentru că este o lucrare de siguranţă naţională, nu ţine de Sectorul 4 doar sau de Bucureşti”, a declarat primarul. 

Băluţă a comparat și eficiența managementului între șantierele Sectorului 4 și cele gestionate de Primăria Generală: „Gândiţi-vă că, pentru a schimba o ţeavă pe Bulevardul Ion Mihalache, durează de trei ori mai mult decât ne ia nouă să terminăm planşeul la Piaţa Unirii sau să terminăm un pasaj (…) Este o diferenţă mare de management şi asta am încercat de fiecare dată să explicăm oamenilor, ceea ce echipa pe care o conduc reuşeşte să facă versus ceea ce nu fac ceilalţi.”

Primarul Sectorului 4 a conchis că, în ciuda schimburilor de replici și a polemicilor publice, dialogul constructiv între administraţii poate genera progres: „Dar lucrurile astea generează progres în cele din urmă pentru noi toţi.”

