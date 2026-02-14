Mutat din însorita Florida într-un sat pitoresc din România, la aproximativ două ore de București, Mike trăiește o poveste care pare desprinsă dintr-un film. Deși părinții săi sunt români, abia la prima vizită în țară a simțit cu adevărat legătura cu locul din care își are rădăcinile. A fost dragoste la prima vedere, iar decizia de a se muta aici a venit firesc, din dorința de a-și înțelege mai bine originile.

Recent, Mike și-a surprins urmăritorii cu o reacție savuroasă la unul dintre cele mai tradiționale preparate românești: șoriciul. Curios și cu zâmbetul pe buze, americanul a decis să încerce pentru prima dată pielea de porc servită rece, așa cum se obișnuiește la noi în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Nu ştiu ce părere să am despre asta. Ăsta e şorici şi sunt pe cale să-l încerc. Pentru prietenii mei americani, asta e piele de porc. Pur şi simplu o mănânci, nu e gătită sau ... într-un fel e gătită, dar nu e caldă, se consumă rece. foarte gumoasă, nişte sos picant ar merge bine. Are o aromă foarte puternică. Nu e rău, nu e felul meu preferat, dar nu e nici rău. Cred că asta cu câteva beri, vreo şapte sau 10, ar merge bine. Românii ştiu ce fac, cu siguranţă”, spune Mike, într-un videoclip postat pe TikTok.

Reacția lui sinceră și plină de umor a cucerit rapid TikTokul. Deși șoriciul nu a devenit instant preparatul său preferat, Mike a apreciat experiența autentic românească și, mai ales, tradiția din spatele ei.

Stabilit acum în mediul rural, americanul spune că iubește fiecare clipă petrecută în România: oamenii calzi, mâncarea gustoasă, obiceiurile și cultura care l-au făcut să se simtă acasă. Într-un comentariu lăsat la unul dintre videoclipurile sale, mărturisea cu emoție că nu crede că ar mai putea pleca vreodată de aici.

Povestea lui e încă o dovadă că România poate fi „acasă” chiar și pentru cei care o descoperă mai târziu. Iar dacă până și un american din Florida ajunge să mănânce șorici cu zâmbetul pe buze, înseamnă că tradițiile noastre chiar au ceva special.