De ce a ajuns Dorian Popa, pe masa de operație. Intervenţia a durat peste 6 ore. „A zis că ce a găsit era jale”

Dorian Popa a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat mai bine de 6 ore. Artistul a explicat pe reţelele de socializare ce problemă gravă au descoperit medicii şi de ce operația nu mai putea fi amânată.

Cunoscutul artist şi influencer Dorian Popa a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce s-a afișat pansat, imediat după o intervenție chirurgicală la nivelul nasului. Deși mulți au crezut inițial că este vorba despre o simplă operație estetică, el a explicat că intervenția era una necesară din punct de vedere medical și că a rezolvat o problemă serioasă care îi afecta respirația.

Întrebat de Click! dacă operația trebuia făcută chiar acum, Dorian Popa a confirmat că intervenția nu mai suporta amânare.

„Da… osul spină lipsea din nasul meu… spina susține septul!”, a explicat acesta.

Ulterior, într-un mesaj amplu postat pe TikTok, vedeta a povestit în detaliu ce au descoperit medicii în timpul operației și de ce situația era mai gravă decât se aștepta.

„Frații mei, ieri am avut operația menită să îmi facă și mie faceliftul. Și visul pe care nu aveam curaj să îl accesez. A zis că ce a găsit era jale. Îmi lipsea un os care se numește spină și care susține septul. Abia aștept să învăț mai multe, să mă documentez. A fost reconstruit într-un final din coasta mea, deci nu vă vine să credeți, da, am o coastă în nas, cum s-ar spune. Și uite că Dumnezeu m-a dus acolo, incredibil, pentru că habar nu aveam. Dintr-una în alta, mânca-i-aș gurița lui de nas, dacă o prindeam mai indirect, cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson, așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Și să fie bine, cu sănătate. Doamne-ajută! Vă pup, tată!”, a spus vedeta pe TikTok.

Intervenţia a durat peste 6 ore

Intervenția nu a fost deloc una ușoară. Dorian Popa a mărturisit că operația a durat mai bine de șase ore și jumătate și că a fost una extrem de dificilă, însă rezultatul îl face să se simtă recunoscător și optimist. Artistul spune că, deși nu se aștepta la un diagnostic atât de grav, se simte foarte bine chiar la scurt timp după intervenție.

„Mai presus de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare secundă, de când am deschis ochii ieri, la 20.30, pentru că l-am întâlnit pe acest doctor. A fost o intervenție extrem de dificilă, a durat 6 ore și jumătate. Îi mulțumesc și domnului doctor anestezist, dar în principiu domnului doctor care m-a operat, Daud. Nu mă așteptam să fie așa dezastru în nasul meu dar mă bucur că mă simt extraordinar. Nu m-am umflat deloc, nu am nici 24 de ore de la operație și sunt bombă! Pregătesc un 2026 pe măsură așteptărilor unui an de Cal de foc”, a mai spus Dorian Popa.

Vrea să-şi mărească familia şi să-şi deschidă o nouă afacere

Dincolo de problemele de sănătate, artistul vorbește deschis și despre planurile de familie. Întrebat dacă își dorește să devină tată în 2026, Dorian Popa a explicat că el și soția sa, Andreea, au stabilit un plan clar, care ține cont de cariera acesteia. Influencerul a subliniat că își dorește ca soția lui să își finalizeze studiile medicale înainte de a face acest pas important.

„În 2028 după examenul de rezidențiat al Andreei, își dorește un punctaj de 900 motiv pentru care trebuie să se dedice învățatului. De îndată ce termină cu examenul, este PRIMA PRIORITATE. Este foarte greu pentru ea și o susțin din toate punctele de vedere!”, a precizat Dorian Popa.

În paralel, Dorian Popa continuă să își extindă afacerile. Cunoscut pentru investițiile imobiliare din Domnești, influencerul a dezvăluit că va deveni vecin cu artistul Babasha și că pregătește lansarea unui lanț de spălătorii auto care îi poartă numele.

„Pentru cei care nu știu este an de Cal de foc ceea ce înseamnă că se întâmplă doar o dată la 60 de ani. A mai fost odată în 1966 și acum este 2026, s-au împlinit 60 de ani, pregătim Hatz Wash, spălătoria self wash care se va deschide în Domnești și care deja are cerere de francizare și pentru Zalău și pentru Craiova. Toată lumea știe cât sunt de pasionat de mașini și de curățenie, motiv pentru care o spălătorie era inevitabilă în viața mea de businessman. Abia aștept să-l mutăm și pe Babasha și pe noii clienți în căsuțe”, a mai dezvăluit Dorian Popa pentru Click!

Ce se întâmplă cu dosarul pentru conducere sub influenşa drogurilor

Totodată, artistul se pregătește și pentru un moment delicat din viața sa, urmând să se prezinte în instanță pe 19 ianuarie, în dosarul deschis după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

La doi ani și jumătate de la acel episod, Dorian Popa spune că speră într-un deznodământ favorabil și vorbește despre această perioadă ca despre una de reflecție și căință.

„Am și faimosul proces final luni, acum, pe 19 ianuarie, sper că Doamne-Doamne să mă fi iertat după acești 2 ani și jumătate de căință și, cel mai important, mai presus de orice, este să fim sănătoși. Pentru că, dacă suntem sănătoși, avem și dorință și putere de muncă; avem tot ceea ce ne trebuie dacă suntem sănătoși dimineața când ne trezim și putem să zâmbim. Doamne ajută tuturor românilor, Doamne ajută să fie un an bun, deși previziunile nu sunt tocmai bune, și să nu ne pierdem niciodată îndârjirea de a reuși și de a trece prin cele mai grele momente care ne caracterizează ca români”, a concluzionat Dorian Popa.