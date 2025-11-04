search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Ioana Ginghină, sfaturi pentru femeile de peste 40 de ani. Actrița a fost căsătorită de trei ori: „Dacă mâine divorțez, îl găsesc și pe al patrulea!"

Publicat:

La vârsta de 48 de ani, Ioana Ginghină, una dintre cele mai râvnite femei din show-biz, are la activ trei mariaje. Actrița a dezvăluit care este secretul succesului ei.

Actrița a fost căsătorită de trei ori FOTO Arhivă
Actrița a fost căsătorită de trei ori FOTO Arhivă

Actrița, care a pozat și în Playboy, a dezvăluit, pentru Click!, care este secretul succesului ei la bărbați.

„Știu că sunt multe femei care, atunci când văd senzualitatea asta a mea afișată, se simt frustrate și zic: << Doamne, eu am 30 de ani, sunt frumoasă, sunt încă în putere și eu nu mi-am găsit nici un bărbat și pe asta au cerut-o trei de nevastă!>> Ele nu au putut să găsească un bărbat și eu am găsit trei! Și, crede-mă că, dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele altul! Îl găsesc și pe al patrulea!”, a declarat Ioana Ginghină

Ea a oferit, cu acest prilej, și câteva sfaturi cât se poate de utile în viața amoroasă femeilor trecute de prima tinerețe.

„Pentru că sunt extraordinar de bine ancorată în feminitate! Sunt acolo! Și știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau, și sunt foarte bine eu cu mine. Eu sunt mândră de mine, ăsta e secretul! Soluția ar fi pentru aceste femei să aibă încredere în ele, să se bucure, să râdă! Când ești un om fericit, îndrăgostit, nu vezi urâtul din jurul tău!”, a adăugat ea.

În prezent, Ioana Ginghină are o căsnicie fericită cu omul de afaceri Cristian Pitulice, cu care s-a căsătorit la patru ani de la divorțul de Alexandru Papadopol.

Recent, actrița a povestit, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, cum a reacționat când i-a găsit soțului mesaje și poze compromițătoare de la o admiratoare.

„Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță. Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de sex, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…)

Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10. Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: «De când ești acasă?». Se uită Ruxi la mine și zice: «Mă bucur că vă merge relația». Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”, a dezvăluit actrița.

Ioana Ginghină a fost căsătorită cu Daniel Tudorică până în anul 2004, cu Alexandru Papadopol în perioada 2006-2019, cu care are o fată, iar în 2023 s-a cununat civil cu Cristi Pitulice.

