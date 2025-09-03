Video Actrița Tily Niculae, dezvăluiri cutremurătoare: fiica ei, la un pas de moarte. „Pot să te protejez de orice, dar nu de asta”

Actrița Tily Niculae a povestit recent, într-un podcast, despre cele mai grele momente din viața ei, inclusiv despre momentul în care fiica ei, Sofia, s-a aflat la un pas de moarte.

„Eu în ziua aia trebuia să merg la doctor (...) și ceva mi-a zis să nu plec. Și pentru că e în continuă dezvoltare și îi respect intimitatea, nu intru peste ea la baie, o întreb «îmi dai voie să stau cu tine la baie?» și îmi zice da. Și în cadă îmi zice «mi s-a pus un cârcel» și zic «păi vezi când îți spune mama de magneziu, hai să ne ridicăm încet» și a căzut și după ce a căzut (...) am ridicat-o din cadă, nu știu de unde am avut forță, am dus-o în sufragerie”, a povestit Tily Niculae în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ea a povestit și despre momentul îngrozitor, în care a mers cu fiica ei la spital, pentru a afla ce i s-a întâmplat.

„Știi cum este să stai în RMN cu copilul de mână, să nu plângi, că nu poți. Trebuie să fii puternic și să spui «Doamne, dacă este să fie vreo boală, dă-mi voie să lupt», pentru că eu asta am făcut toată viața mea, am luptat (...) Știi cât de greu este să porți o conversație deschisă cu copilul tău, despre moarte? În care să spui: «pot să te protejez de orice, dar nu de asta și nu este în controlul nostru»”, a mai povestit ea cu lacrimi în ochi.

Ulterior, rezultatul analizelor a sosit, iar diagnosticul a fost o lovitură grea pentru actriță: fiica ei de 12 ani suferise un AVC.

„A avut, la 12 ani, accident ischemic tranzitoriu. A venit trombul, a blocat artera, dar a plecat și de aceea nu a rămas cu sechele. Copilul a moștenit trombofilie și de la mine, dar și de la tatăl ei, doar că ea are predispoziție către tromboze venoase. Acesta a fost norocul ei şi motivul pentru care nu a rămas cu semi-pareză sau cu vreun handicap. Și-a revenit, dar ia medicamentație pe viață ”, a explicat actrița.

Tily Niculae a divorțat după 15 ani de căsnicie

În cadrul aceluiași podcast actrița a dezvăluit că a divorțat de soțul ei, Dragoș Popescu, după 15 ani de mariaj și aproape două decenii petrecute împreună. Vedeta a mărturisit că despărțirea a avut loc în urmă cu doi ani, dar abia acum a găsit puterea să vorbească public despre acest subiect. Actrița a explicat că a vrut să-și protejeze fiica de întrebările legate de căsnicie, pe care le putea citi online.

Tily a transmis că va păstra o relație apropiată cu fostul partener pentru binele celor doi copii ai lor, subliniind că aceștia rămân „cel mai frumos dar al căsniciei”, și a precizat că separarea nu a avut legătură cu infidelitatea, diferența de vârstă sau studiile ei, ci cu propriile reflecții asupra viitorului. La un moment dat, după ce se întâmplă anumite lucruri în viață, ai niște gânduri și te întrebi: «Tily, tu, peste zece ani, poți să te uiți la tine și să spui „Am acceptat”?» N-are legătură cu celălalt. N-am venit aici să vorbesc despre Dragoș. Întotdeauna o să-mi aduc aminte cu recunoștință că a fost un nebun și el, că m-a ales. Au fost 19 ani din viață”, a spus actrița.

Tily Niculae a pierdut trei sarcini

Actrița în vârstă de 39 de ani a dezvăluit, de asemenea, că viața a pus-o de multe ori la încercări. Ea a fost la un pas să își piardă viața de mai multe ori.

„Era să mor de trei ori. Prima dată eram mică. (…) Era o baltă, fratele meu mi-a zis să nu intru, doar că am alunecat. Ei erau în larg. La un moment dat, un prieten care venea spre margine a văzut bulbuci și m-a tras de păr. A doua oară eram cu mama și cu tata pe munte, am alunecat și am căzut. (…) Am ajuns pe serpentine și s-a oprit mașina la atâta distanță (foarte mică – n.red.) de fața mea. Și a treia oară eram cu primul meu prieten. Plecam acasă. Prima mașină a oprit, a doua mașină a oprit, a treia mașină m-a luat în plin. Faptul că m-am ridicat de acolo… De-aia zic că am o relație specială cu… (divinitatea – n.red.)”, a povestit actrița.

Într-un moment emoționant al interviului, Tily a vorbit despre cele trei sarcini pierdute, explicând cât de greu i-a fost să treacă peste aceste experiențe.

„Sunt copiii mei nenăscuți”, a mărturisit ea cu lacrimi în ochi. Actrița a detaliat și pierderea celei de-a doua sarcini, care era gemelară: „A doua sarcină era gemelară, a fost mai grav. La un moment dat am ajuns la preot. Atunci am făcut pace cu moartea. Copiii nu sunt ai noștri. Noi le dăm viață, îi creștem, îi formăm, îi educăm, dar nu sunt ai noștri. Am sunat doctorul și i-am spus: Cred că am pierdut sarcina. (…) Mi-a dat o pastilă să se întâmple natural. O parte s-a întâmplat acasă și o parte la spital înapoi. Asistentele îmi ștergeau lacrimile și îmi spuneau: Lasă că mai faci tu copii. Niciodată în viața voastră să nu le mai spuneți femeilor așa. Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii lor”, a mărturisit Tily Niculae.