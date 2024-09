Actrița Tily Niculae a dezvăluit că fiica sa a făcut un AVC la 12 ani: „Mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept”

Fiica lui Tily Niculae, actrița cunoscută din serialul „La Bloc”, a suferit un accident vascular cerebral la doar 12 ani. Actrița a mărturisit prin ce a trecut în urmă cu un an.

Fiica actriței Tily Niculae, Sofia, a suferit un accident vascular cerebral în toamna lui 2023. Incidentul a început cu o simplă durere de cap la școală, care s-a agravat rapid. Actrița a decis abia acum să împărtășească public această experiență șocantă.

Într-un interviu pentru OK! Magazine, Tily Niculae a afirmat că a „încheiat un an foarte greu”.

„În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral. Din fericire, a fost unul tranzitoriu…”, a mărturisit artista, cu lacrimi în ochi.

„Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul – ceea ce eu am pus pe seama consumului de ecrane sau a oboselii, că a început să se culce mai târziu şi că presiunea de-acum la şcoală e mai mare, plus căldurile care au tot fost. Şi am zis să meargă să facă o baie şi să se odihnească. Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a venit în avalanşă: când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna. Nu ştiu cum am reuşit să o scot din cadă singură, ea fiind acum mai înaltă decât mine, are deja 1,70 m, dar când am ajuns cu ea în sufragerie, deja nu mai putea nici să vorbească. M-am prins pe loc că e un fel de AVC – medicii nu i-au pus acest diagnostic, pentru că la RMN creierul a ieşit fără nicio pată, de-aceea l-au numit accident tranzitoriu ischemic. Adică a fost un tromb care a venit, a blocat şi a plecat. Acesta a fost norocul ei şi motivul pentru care nu a rămas cu semi-pareză sau cu vreun handicap.”, a povestit ea.

După ce a fost supusă unor investigații amănunțite în Turcia, medicii i-au recomandat Sofiei un tratament complex. În urma acestuia, ea a reușit să își recupereze aproape în totalitatea starea fizică.

„Fizic, nu se mai simte copilul care era înainte, chiar dacă nu a fost afectată. Și-a revenit, dar a marcat-o foarte mult ceea ce a văzut în spital, mulţi copii bolnavi, multe mame triste și o atmosferă apăsătoare.”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

Tily Niculae a povestit că atunci când a ajuns cu fiica ei la Spitalul Obregia, Sofia și-a revenit, dar nu mai putea vorbi în română, ci doar în engleză, și chiar și asta cu dificultate.

„În timpul RMN-ului a fost cea mai mare luptă a mea cu mine, pentru că încercam să îi induc o stare de linişte, să nu se mişte. Nu există durere mai mare pentru un părinte decât să fii neputincios pentru copilul tău. Şi când Sofia a început să plângă şi m-a întrebat: „Ție ți se pare normal ca unui copil de 12 ani să i se întâmple așa ceva?“, mi-a fost foarte greu să-i răspund.”, a descris artista lupta sa interioară.

Când se produce un AVC

Un accident vascular cerebral (AVC) apare atunci când fluxul de sânge către o parte a creierului este blocat sau redus, provocând moartea celulelor din lipsa oxigenului și a nutrienților.

Există două tipuri principale: AVC ischemic, cauzat de un cheag de sânge, și AVC hemoragic, provocat de ruptura unui vas de sânge în creier.

Simptomele includ slăbiciune bruscă a feței, brațului sau piciorului, dificultăți de vorbire, confuzie și amețeli. Intervenția medicală rapidă este esențială pentru a reduce gravitatea efectelor pe termen lung.

Ministerul Sănătății avertizează că, anual, peste 60.000 de români suferă un accident vascular cerebral. De altfel, bolile cerebrovasculare se află printre principalele cauze de deces și dizabilitate în România, subliniind gravitatea acestei probleme de sănătate publică.

AVC-ul nu afectează doar adulții, ci și copiii și chiar bebelușii, iar în unele cazuri, cauzele rămân necunoscute. La nivel global, se estimează că există aproximativ 6 cazuri de AVC la fiecare 100.000 de copii anual, cu o ușoară creștere a incidenței la copiii sub 2 ani.