Doliu în familia Kardashian. A murit Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian: „Sufletul meu pereche pentru totdeauna”

Mary Jo Campbell, mama femeii de afaceri Kris Jenner și bunica lui Kim Kardashian, a murit la vârsta de 91 de ani. Ea devenit la rândul ei o figură cunoscută datorită aparițiilor frecvente în reality show-ul familiei sale, Keeping Up With the Kardashians.

Profund îndurerată, Kris Jenner a anunțat joi, pe Instagram, moartea mamei sale, publicând un mesaj emoționant dedicat celei pe care a numit-o „inima” familiei.

„Astăzi ne-am luat rămas-bun de la frumoasa mea mamă, MJ. Nu există cuvinte care să poată exprima ce a însemnat pentru mine sau durerea de a-mi lua rămas-bun de la ea. Mama a fost inima familiei noastre. M-a învățat tot ce contează cu adevărat: să-mi iubesc familia fără rezerve, să fiu bună cu ceilalți, să fiu alături de oamenii pe care îi iubesc și să nu consider niciodată de la sine înțeles niciun moment petrecut împreună”, a transmis Kris Jenner.

Mesajul transmis de Kim Kardashian

Și Kim Kardashian i-a adus un omagiu bunicii sale, pe care a descris-o drept „sufletul ei pereche pentru totdeauna”, alături de fotografii realizate de-a lungul anilor.

„Draga mea bunică MJ, cea mai bună prietenă a mea, partenera mea de bârfe, sufletul meu pereche pentru totdeauna... Tu ne-ai învățat pe toți cât de importantă este familia, iar aceste valori vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Tu ai fost femeia care mi-a arătat ce înseamnă să fii o femeie de afaceri muncitoare. Mi-ai oferit primul meu loc de muncă, în magazinul tău din San Diego, și m-ai învățat lecții despre etica muncii, putere și încredere pe care le port cu mine și astăzi”, a scris Kim.

→ Imaginea 1/4: Kim Kardashian și bunica ei, Mary Jo Campbel FOTO Instagram / Kim Kardashian

Cum a devenit Mary Jo Campbell cunoscută publicului

Familia Campbell a devenit celebră la nivel mondial odată cu lansarea reality show-ului Keeping Up With the Kardashians, producție care a adus-o și pe Mary Jo Campbell în atenția publicului, scrie Daily Mail.

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Ca membră a familiei, ea a apărut frecvent în emisiune, a participat la petrecerile exclusiviste ale clanului Kardashian-Jenner, a fost fotografiată de paparazzi, a concurat alături de familie în emisiunea Celebrity Family Feud, a participat la o campanie KKW Beauty și a avut numeroase apariții pe conturile de Instagram ale rudelor sale.

→ Imaginea 1/3: Kim Kardashian și bunica ei, Mary Jo Campbel FOTO Instagram / Kim Kardashian

Viața lui Mary Jo Campbell nu a fost lipsită de încercări. Ea a învins două forme de cancer, la sân și la colon, iar în 2024, fiica sa, Karen, a murit pe neașteptate. Certificatul de deces al fiicei sale a indicat drept cauză principală stopul cardiac și o aritmie cardiacă brusc instalată, diabetul zaharat de tip 2 fiind menționat drept afecțiune subiacentă.

Campbell a fost căsătorită de trei ori. Prima căsătorie, cu iubitul din liceu, s-a încheiat după doar două luni. Ulterior s-a căsătorit cu Robert Houghton, cu care le-a avut pe Kris Jenner și pe Karen Houghton. Cei doi au divorțat când Kris avea șapte ani. Mai târziu s-a recăsătorit cu Harry Shannon, mariaj care a durat 40 de ani, până la moartea acestuia, în 2003.

O poveste de viață asemănătoare cu cea a lui Kim Kardashian

Viața sentimentală a lui Mary Jo Campbell seamănă izbitor cu cea a nepoatei sale Kim Kardashian, care, la rândul ei, a fost căsătorită de trei ori.

„Avem atât de multe în comun. Istoria se repetă. Nu-mi vine să cred, pentru că și eu m-am căsătorit la 18 ani și am divorțat după doar două luni. Imediat după terminarea liceului am primit un inel de logodnă de la băiatul cu care eram împreună de patru ani.

Apoi mi-am spus: «Știi ceva? Nu este chiar atât de frumos pe cât credeam», așa că am pus capăt căsniciei”, declara ea în 2017, într-un interviu publicat pe site-ul nepoatei sale.

„Abia după ce te căsătorești îți dai seama. Te întrebi: «Ce am făcut?». Încerci să mai reziști o lună sau două și să faci să funcționeze, dar pur și simplu nu merge. Iar apoi îți spui: «Nu ar trebui să-i mai irosesc timpul»”, mărturisea Mary Jo Campbell.