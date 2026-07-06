Video Filmul de groază devenit fenomenul anului 2026: a trecut de 400 de milioane de dolari și a surprins Hollywoodul

Cu un buget de numai 750.000 de dolari, filmul de groază „Obsesia” a reușit performanța rară de a depăși 400 de milioane de dolari în încasări la nivel mondial. Succesul său îl transformă într-una dintre cele mai profitabile producții cinematografice din 2026.

La aproximativ două luni de la lansarea în cinematografe, producția independentă a ajuns la 403 milioane de dolari încasări la nivel global.

Potrivit publicației Variety, filmul a generat 245 de milioane de dolari în America de Nord și alte 157 de milioane de dolari pe piețele internaționale, continuând să atragă spectatori într-o perioadă în care majoritatea filmelor își pierd din forța comercială după primele opt weekenduri de la premieră.

Performanța a continuat și în minivacanța de 4 iulie, când „Obsesia” a încasat încă 5,3 milioane de dolari în cinematografele din America de Nord. La nivel internațional, pelicula a adăugat alte 12 milioane de dolari, consolidându-și statutul de fenomen al box office-ului din 2026.

Potrivit analizei realizate de Variety, filmul se apropie de pragul de 250 de milioane de dolari în America de Nord, o performanță rară în perioada post-pandemie, în contextul în care platformele de streaming au schimbat semnificativ obiceiurile de consum ale publicului.

Datele publicate de Box Office Mojo arată că „Obsesia” ocupă în prezent locul al șaptelea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din 2026. În același timp, producția a depășit numeroase titluri cu bugete considerabil mai mari.

Prin comparație, „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, realizat cu un buget estimat la 165 de milioane de dolari, se află pe locul al nouălea, cu încasări globale de 329 de milioane de dolari.

Publicul din România a putut vedea „Obsesia” începând cu 26 iunie, la câteva săptămâni după premiera din Statele Unite.

Lungmetrajul marchează debutul în cinematografe al regizorului Curry Barker, cunoscut pentru canalul de YouTube „that's a bad idea”.

Din distribuție fac parte Michael Johnston, în rolul lui Bear, și Inde Navarrette, care o interpretează pe Nikki.