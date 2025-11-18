Actrița Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată

Actrița Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți dimineață, 18 noiembrie. Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit în luna iulie a anului 2024.

Potrivit Spynews, actrița a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos.

Ilona Brezoianu și Andrei s-au căsătorit în luna iulie a anului 2024. La eveniment au participat cei mai apropiați prieteni și familiile lor, care s-au bucurat împreună de această ocazie specială.

Povestea celor doi a început în 2023, iar, când lucrurile au devenit serioase, Ilona Brezoianu le-a făcut cunoștință fanilor ei cu Andrei, bărbatul cu care urma să se căsătorească un an mai târziu.

Ilona Brezoianu și-a continuat activitatea la emisiunea „Te cunosc de undeva” și în proiectele în care este implicată până în ultimul moment. Actrița a fost activă pe toată perioada sarcinii, chiar dacă de multe ori s-a confruntat cu stările specifice.

Actrița a împărtășit cu fanii ce simptome a avut, chiar și atunci când sarcina a ținut-o în pat. Ilona Brezoianu l-a avut alături pe soțul ei și le-a cumpărat un apartament și părinților, care se vor muta în București o perioadă, pentru a o ajuta cu bebelușul ei.

Actrița are o familie unită, care îi este alături necondiționat în această perioadă unică prin care trece.