Actorul Michael Keaton comentează sarcastic moartea lui Charlie Kirk: „Ironia că a fost ucis cu o armă e incredibilă”

Michael Keaton a subliniat ironia „incredibilă” a morții lui Charlie Kirk, care a fost ucis de un glonț, după ce și-a dedicat viața contestării controlului armelor.

Actorul, cunoscut în special pentru rolul celebrului personaj Batman, a vorbit luni seară, la New York, la gala de 50 de ani a organizației Investigative Reporters and Editors, relatează The Daily Beast.

„Înainte să intrăm în subiect, vreau să spun că, deși probabil – de fapt, nu probabil – am fost în dezacord cu multe dintre lucrurile pe care le-a spus, Charlie Kirk lasă în urmă doi copii și o soție”, a declarat Keaton.

„Pentru că, în cele din urmă, împușcăturile nu rezolvă nimic, iar ironia că a fost ucis cu o armă este incredibilă”, a adăugat el.

Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri despre masacre armate, pe un campus universitar din Utah.

Activistul de dreapta și-a construit cariera apărând dreptul la arme în dezbateri universitare, susținând chiar că decesele provocate de arme sunt prețul ce trebuie plătit pentru păstrarea celui de-al Doilea Amendament.

„Charlie Kirk a fost ucis pentru a-i fi redus la tăcere discursul, iar cu trei luni mai devreme, fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Minnesota, Melissa Hortman, și soțul ei, Mark, au fost uciși din același motiv”, a spus jurnalistul Scott Pelley, de la 60 Minutes, la același eveniment din New York.

„Indiferent dacă erai de acord cu ideile lui Kirk sau ale lui Hortman, uciderea lor, reducerea lor la tăcere, reprezintă sânge pe Primul Amendament”, a adăugat el.