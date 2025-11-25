Kevin Spacey a clarificat că nu este fără adăpost, după ce a mărturisit într-un interviu recent că locuieşte în hoteluri şi apartamente Airbnb.

„De obicei, nu îmi fac o prioritate din a corecta mass-media”, a declarat vedeta din „Usual Suspects” într-un videoclip publicat duminică pe Instagram.

„Dacă aş face asta, nu aş mai avea timp pentru altceva, dar având în vedere articolele recente care susţin că sunt fără adăpost, simt nevoia să răspund”, scrie News.

„Nu presei, ci miilor de oameni care m-au contactat în ultimele zile, oferindu-mi un loc unde să stau sau care m-au întrebat pur şi simplu dacă sunt bine”, a spus Spacey, în vârstă de 66 de ani.

„Şi vouă tuturor, permiteţi-mi să vă spun că sunt cu adevărat emoţionat de generozitatea voastră, punct”, a continuat el. „Dar simt că ar fi necinstit din partea mea să vă las să credeţi că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului”.

Spacey a adus în discuţie recentul său interviu cu jurnalistul Mick Brown de la The Telegraph, care a fost publicat miercuri.

„În conversaţia mea cu Mick Brown, minunatul jurnalist... i-am spus că practic locuiesc în hoteluri şi apartamente Airbnb şi mă duc acolo unde am de lucru”, a spus actorul.

„Exact cum făceam când am început în această meserie. Am lucrat aproape non-stop tot anul acesta şi, pentru asta, am foarte multe motive să fiu recunoscător”.

Spacey a remarcat că există „mulţi oameni” care „trăiesc pe străzi”, „în maşinile lor” sau în „situaţii financiare teribile”, dar că el nu se află în aceeaşi situaţie.

„Şi îmi pare foarte rău pentru ei”, a spus el. „Dar din articolul în sine reiese clar că eu nu sunt unul dintre ei şi nici nu am încercat să spun că sunt”.

Clarificarea lui Spacey vine după ce The Telegraph a publicat un articol cu titlul „Interviu cu Kevin Spacey: Fără adăpost, anulat şi cântând în Cipru”.

În timpul interviului acordat publicaţiei, actorul a spus că stătea la hoteluri şi în locuinţe Airbnb.

„Nu am literalmente nicio casă, asta încerc să explic”, a spus el.

Vedeta din „American Beauty” a adăugat că situaţia sa financiară nu era „grozavă” după scandalul de agresiune sexuală, în care a negat acuzaţiile şi a fost achitat în instanţă.

Spacey a menţionat că şi „costurile din ultimii şapte ani au fost astronomice”.

Vedeta din „1780” a mărturisit că se simte ca şi cum ar fi „înapoi la punctul de plecare” şi călătorind „acolo unde este munca”.

„Totul este în depozit şi sper că, la un moment dat, dacă lucrurile vor continua să se îmbunătăţească, voi putea decide unde vreau să mă stabilesc din nou”, a spus el.